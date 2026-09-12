Nghệ An trao hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ cô giáo bị thương nặng khi cứu học trò
VOV.VN - Sáng 12/9, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền, người bị thương nặng khi cứu học trò.
Số tiền được trao là 2.002.269.556 đồng từ chương trình kêu gọi ủng hộ được thực hiện qua tài khoản 3568 Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trên nền tảng thiennguyen.app.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nơi cô Hoàng Thị Hiền đang điều trị; thay mặt đoàn công tác và các tổ chức, cá nhân ủng hộ, bà Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền sớm bình phục, trở về với gia đình, các con và tiếp tục sự nghiệp trồng người.
Cô giáo Hoàng Thị Hiền, sinh năm 1994, là giáo viên tại điểm trường Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. Ngày 28/8, phát hiện một bé trai 2 tuổi chạy ra đường đúng lúc xe tải đi tới, cô Hiền đã lao ra che chắn, đưa cháu bé vào vị trí an toàn.
Cháu bé không bị thương, song cô Hiền bị thương nặng. Sau khi được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô buộc phải cắt bỏ cẳng chân phải để bảo toàn tính mạng; chân còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị.
Cô Hiền là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ 4 tuổi và 7 tuổi, sống cùng ông bà ngoại tại địa phương. Hành động dũng cảm của cô giáo đã nhận được sự cảm phục, sẻ chia của đông đảo người dân.