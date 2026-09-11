Nghệ An quyên góp được gần 2 tỷ đồng ủng hộ cô giáo Hoàng Thị Hiền

Chương trình kêu gọi ủng hộ cô giáo Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1994, giáo viên điểm trường Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) được thực hiện thông qua số tài khoản 3568 – Ngân hàng MB của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Nghệ An trên địa chỉ thiennguyen.app. Tính đến 15h40 ngày 11/9, hệ thống đã ghi nhận 8.890 lượt ủng hộ với tổng số tiền hơn 1,99 tỷ đồng ủng hộ.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: Nguyễn Hà).

Trước đó, ngày 28/8, tại điểm trường Tân Lâm, phát hiện một bé trai 4 tuổi (thông tin ban đầu là 2 tuổi) bất ngờ chạy ra đường đúng lúc chiếc xe tải đang lao tới, cô Hiền đã không ngần ngại lao ra che chắn, ôm và đưa cháu bé vào vị trí an toàn. Cháu bé được bảo vệ an toàn, nhưng cô Hiền bị thương rất nặng. Dù được đưa ra cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và trải qua ca phẫu thuật, cô Hiền vẫn buộc phải cắt bỏ cẳng chân phải để bảo vệ tính mạng, chân còn lại hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Cô Hiền có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, là mẹ đơn thân đang một mình nuôi hai con nhỏ (4 tuổi và 7 tuổi). Ba mẹ con sống cùng ông bà ngoại tại địa phương.

Hành động dũng cảm quên mình cứu học trò của cô giáo Hoàng Thị Hiền không chỉ nhận được sự khâm phục, tri ân sâu sắc từ cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn cao đẹp của người giáo viên nhân dân.

Theo ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, chương trình kêu gọi ủng hộ cô Hiền qua địa chỉ thiennguyen.app dự kiến sẽ khép lại vào ngày 11/9. Sau đó, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tận tay cô Hiền và gia đình vào ngày 12/9 nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ cô vượt qua biến cố lớn của cuộc đời và trang trải chi phí điều trị phía trước.