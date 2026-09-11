English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghệ An quyên góp được gần 2 tỷ đồng ủng hộ cô giáo Hoàng Thị Hiền

Thứ Sáu, 16:08, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tính đến 15h40 phút ngày 11/9, Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 1,99 tỷ đồng từ những tấm lòng hảo tâm ủng hộ cô giáo Hoàng Thị Hiền – người đã dũng cảm lao ra cứu bé trai thoát khỏi chiếc xe tải dẫn tới bị thương nặng, phải cắt cụt chân phải.

Chương trình kêu gọi ủng hộ cô giáo Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1994, giáo viên điểm trường Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) được thực hiện thông qua số tài khoản 3568 – Ngân hàng MB của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Nghệ An trên địa chỉ thiennguyen.app. Tính đến 15h40 ngày 11/9, hệ thống đã ghi nhận 8.890 lượt ủng hộ với tổng số tiền hơn 1,99 tỷ đồng ủng hộ.

nghe an quyen gop duoc gan 2 ty dong ung ho co giao hoang thi hien hinh anh 1
Cô giáo Hoàng Thị Hiền đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: Nguyễn Hà).

Trước đó, ngày 28/8, tại điểm trường Tân Lâm, phát hiện một bé trai 4 tuổi (thông tin ban đầu là 2 tuổi) bất ngờ chạy ra đường đúng lúc chiếc xe tải đang lao tới, cô Hiền đã không ngần ngại lao ra che chắn, ôm và đưa cháu bé vào vị trí an toàn. Cháu bé được bảo vệ an toàn, nhưng cô Hiền bị thương rất nặng. Dù được đưa ra cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và trải qua ca phẫu thuật, cô Hiền vẫn buộc phải cắt bỏ cẳng chân phải để bảo vệ tính mạng, chân còn lại hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Cô Hiền có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, là mẹ đơn thân đang một mình nuôi hai con nhỏ (4 tuổi và 7 tuổi). Ba mẹ con sống cùng ông bà ngoại tại địa phương.

Hành động dũng cảm quên mình cứu học trò của cô giáo Hoàng Thị Hiền không chỉ nhận được sự khâm phục, tri ân sâu sắc từ cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn cao đẹp của người giáo viên nhân dân.

Theo ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, chương trình kêu gọi ủng hộ cô Hiền qua địa chỉ thiennguyen.app dự kiến sẽ khép lại vào ngày 11/9. Sau đó, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tận tay cô Hiền và gia đình vào ngày 12/9 nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ cô vượt qua biến cố lớn của cuộc đời và trang trải chi phí điều trị phía trước.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cô giáo bị nạn khi lao ra cứu bé 2 tuổi được hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả
Cô giáo bị nạn khi lao ra cứu bé 2 tuổi được hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả

VOV.VN - Trước hoàn cảnh khó khăn của cô giáo Hoàng Thị Hiền - người đã lao ra cứu cháu bé 2 tuổi và bị cán 2 chân, các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kết nối với đơn vị cung cấp chân giả để hỗ trợ cô.

Cô giáo bị nạn khi lao ra cứu bé 2 tuổi được hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả

Cô giáo bị nạn khi lao ra cứu bé 2 tuổi được hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả

VOV.VN - Trước hoàn cảnh khó khăn của cô giáo Hoàng Thị Hiền - người đã lao ra cứu cháu bé 2 tuổi và bị cán 2 chân, các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kết nối với đơn vị cung cấp chân giả để hỗ trợ cô.

Khen thưởng đột xuất cô giáo dũng cảm lao xuống sông cứu người
Khen thưởng đột xuất cô giáo dũng cảm lao xuống sông cứu người

VOV.VN - Chiều 26/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã tổ chức khen thưởng đột xuất cô giáo Nguyễn Thị Mai, giáo viên thể dục Trường Tiểu học Hồng Quang huyện Nam Trực, vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước giữa dòng sông Đào.

Khen thưởng đột xuất cô giáo dũng cảm lao xuống sông cứu người

Khen thưởng đột xuất cô giáo dũng cảm lao xuống sông cứu người

VOV.VN - Chiều 26/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã tổ chức khen thưởng đột xuất cô giáo Nguyễn Thị Mai, giáo viên thể dục Trường Tiểu học Hồng Quang huyện Nam Trực, vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước giữa dòng sông Đào.

Cô giáo dũng cảm lao mình xuống sông cứu học sinh nhảy cầu
Cô giáo dũng cảm lao mình xuống sông cứu học sinh nhảy cầu

VOV.VN - Sáng 26/5, tại khu vực cầu Đò Quan (TP Nam Định), cô giáo Nguyễn Thị Mai giáo viên thể dục tại Trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định đã không ngần ngại lao xuống dòng sông để cứu sống một nữ sinh lớp 12.

Cô giáo dũng cảm lao mình xuống sông cứu học sinh nhảy cầu

Cô giáo dũng cảm lao mình xuống sông cứu học sinh nhảy cầu

VOV.VN - Sáng 26/5, tại khu vực cầu Đò Quan (TP Nam Định), cô giáo Nguyễn Thị Mai giáo viên thể dục tại Trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định đã không ngần ngại lao xuống dòng sông để cứu sống một nữ sinh lớp 12.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục