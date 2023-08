Ngộ độc nấm, 6 người tại Sơn La phải nhập viện

Cụ thể, 6 bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng buồn nôn, tiêu chảy. Qua thăm khám, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc nấm - loại nấm có chứa muscarin, giờ thứ nhất, tiên lượng nặng.

Bệnh nhân ngộ độc nấm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

Sau khi nhập viện, các bác sỹ đã xử trí rửa dạ dày, truyền dịch lợi tiểu, nhuận tràng và sử dụng than hoạt điều trị giải độc cho bệnh nhân. Rất may do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đến nay sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Thống kê tại tỉnh Sơn La, năm nào cũng ghi nhận trường hợp ngộ độc nấm và đã có trường hợp tử vong. Người dân cần trang bị kiến thức, kinh nghiệm nhận biết, phân biệt nấm an toàn và nấm độc. Cần thận trọng khi thu hái nấm mọc tự nhiên để ăn, không nên hái nấm mọc hoang để phòng tránh ngộ độc.