  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Ngôi trường có tỷ lệ chọi lớp 10 'thấp hiếm thấy", chỉ 24 em đăng ký nguyện vọng 1

Thứ Tư, 09:02, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một trường THPT mới tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội) chỉ 24 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu 90.

Theo số liệu vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố tối 28/4, Trường THPT Minh Châu – cơ sở giáo dục mới có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học 2026–2027 ở mức thấp.

Trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 90 học sinh lớp 10, tương ứng 2 lớp. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 chỉ là 24 em, tỷ lệ chọi xuống còn 0,27 – mức thấp hiếm thấy trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Ở các nguyện vọng bổ sung, số thí sinh đăng ký vào trường lần lượt là 109 (nguyện vọng 2) và 77 (nguyện vọng 3), nâng tổng số lượt đăng ký lên 210.

Đáng chú ý, Trường THPT Minh Châu không xuất hiện trong danh sách giao chỉ tiêu tuyển sinh được công bố vào đầu tháng 4. Theo thông báo số 1570/TB-SGDĐT ngày 16/4/2026, trường được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho năm học tới.

ngoi truong co ty le choi lop 10 thap hiem thay , chi 24 em dang ky nguyen vong 1 hinh anh 1
Phối cảnh trường Liên cấp Minh Châu (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Trường Tiểu học – THCS và THPT Minh Châu vẫn đang trong quá trình xây dựng. Đây là dự án trường liên cấp đặt tại xã Minh Châu – xã đảo duy nhất của Hà Nội (thuộc địa bàn huyện Ba Vì cũ), đồng thời cũng là trường THPT đầu tiên được đầu tư xây dựng tại khu vực này.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 8/2026, kịp đưa vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới để đón khóa học sinh lớp 10 đầu tiên.

Thông tin từ nhà trường cho biết, mô hình đào tạo hướng tới việc kết nối với các trường THPT chất lượng cao và trường chuyên của thành phố. Giáo viên, giảng viên có chuyên môn cao sẽ tham gia giảng dạy thông qua hình thức kết hợp giữa học trực tiếp vào cuối tuần và học trực tuyến.

Ngoài tuyển sinh lớp 10, nhà trường cũng dự kiến tuyển học sinh cho khối 11 và 12, mỗi khối 2 lớp, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tại địa phương và khu vực lân cận. Tổng quy mô tuyển sinh bậc THPT của trường năm học 2026–2027 ước tính khoảng 250–270 học sinh.

Lệ Thu/VTC News
Thi lớp 10: Bí quyết nước rút ôn Văn hiệu quả, tránh học tủ vẫn đạt điểm cao
VOV.VN - Không còn học tủ, đề Ngữ văn nay dùng ngữ liệu mới, đòi hỏi học sinh vận dụng tư duy và kỹ năng thay vì trí nhớ. Chỉ còn hơn một tháng trước kỳ thi lớp 10, theo thầy Vũ Thanh Hòa, Trường THPT Thăng Long, ôn tập hiệu quả không nằm ở học vẹt mà ở việc hệ thống dạng bài và rèn kỹ năng viết.

Chi cả chục triệu mỗi tháng, phụ huynh "chạy đua" suất vào lớp 10 công lập cho con
VOV.VN - Chỉ tiêu có hạn, tỷ lệ cạnh tranh ngày càng khốc liệt khiến kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội trở thành "cuộc đua áp lực cao". Trong guồng quay đó, nhiều gia đình không ngần ngại chi cả chục triệu đồng mỗi tháng cho học thêm, luyện đề, thi thử… với hy vọng giành một suất vào trường công lập.

