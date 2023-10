Người có uy tín - điểm tựa của đồng bào vùng cao

Ở tuổi gần 80, nhưng vợ chồng ông Vừ Sua Ly - người có uy tín ở bản Pha Khuông, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) hàng ngày vẫn cùng nhau đi đến từng nhà trong dòng họ để nắm tình hình, tâm tư, tình cảm và tuyên truyền, giáo dục, vận động con, cháu trong dòng họ mình chấp hành pháp luật, không vi phạm tệ nạn xã hội…

Ông Vừ Sua Ly chia sẻ, bản thân dù tuổi già, sức yếu, nhưng với mong muốn các con, các cháu có cuộc sống tốt cùng sự phát triển của xã hội, ông luôn tuyên truyền cho con cháu mình phải thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, giữ gìn ANTT tại địa phương, thôn bản, tích cực học tập, tránh xa các tệ nạn xã hội...

Vợ chồng ông Vừ Sua Ly tuyên truyền, giáo dục con cháu chấp hành pháp luật

Vận động, hướng dẫn lớp trẻ tích cực phát triển kinh tế, tránh xa các tệ nạn xã hội

Là trưởng dòng họ Vì ở bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, ông Vì Khua Nu cũng luôn gương mẫu đi đầu, cũng như tích cực vận động người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tin, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo của kẻ xấu tham gia thành lập “Nhà nước Mông”; mà phải tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo...

"Trước hết là mình động viên, vận động người thân, người nhà của mình chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước rồi mới đến các dòng họ khác. Bản thân phải thường xuyên phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các ban ngành của bản tham mưu cho đồng chí Bí thư chi bộ về công tác năm tình hình, ANTT trên địa bàn. Về tình hình ma tuý, trong bản cũng có một số trường hợp nghiện, bản thân đã phối hợp với chính quyền bản tuyên truyền vận động từ bỏ ma tuý, đảm bảo tình hình ANTT trong bản", ông Nu cho biết.

Ông Vì Khua Nu tích cực vận động người thân không tin, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo của kẻ xấu

Toàn tỉnh Sơn La hiện có gần 3.000 người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Những năm qua, những người có uy tín ở địa phương đã phát huy tốt vai trò là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tích cực vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở từng khu dân cư...

Ông Ly A Cho, Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Công, huyện Mường La (Sơn La) khi đánh giá về vai trò của người có uy tín ở địa phương đã khẳng định, người có uy tín rất quan trọng với người dân. Những vụ việc hoà giải ở bản mà liên quan đến một số quy định của nhà nước thì hầu như phụ thuộc vào người có uy tín - là những người bản chất họ đã sống tốt rồi thì họ sẽ lan toả tinh thần tốt đẹp của họ tới bà con. Hai nữa là người có uy tín có cái uy rất rõ, khi họ nói điều gì thì bà con rất tin tưởng và nghe theo.

Lực lượng Công an sâu sát cơ sở, tuyên truyền pháp luật tới người dân

Đại uý Lò Văn Minh – Đội An ninh, Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) cũng cho biết, trong công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, đội ngũ những người có uy tín được coi là “quần chúng đặc biệt”, khi giúp các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở, không để xảy ra điểm “nóng”, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

"Trong thời gian qua người có uy tín đã phát huy vai trò, vị trí, ảnh hưởng của mình đối với cộng đồng. Tích cực chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và lự lượng vũ trang nắm tình hình địa bàn quản lý đối tượng, tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT ở địa phương", Đại uý Lò Văn Minh nói.

Người có uy tín được coi là những “quần chúng đặc biệt”, giúp khi giúp các lực lượng chức năng chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở

Cũng theo Đại uý Minh, hiện Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách đối với người có uy tín; mong muốn họ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối vững chắc giữa ý đảng, lòng dân; gắn kết nhân dân chung sức xây dựng đời sống ngày càng ấm no và hạnh phúc.