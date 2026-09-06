Người có uy tín góp sức giữ bình yên buôn làng ở Lâm Đồng

Ở những bon, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, giữ bình yên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn có sự góp sức bền bỉ của các già làng, người có uy tín. Tại Lâm Đồng, bằng uy tín, sự gương mẫu và tiếng nói được cộng đồng tin tưởng, họ góp phần đưa chủ trương, pháp luật đến từng gia đình, hòa giải mâu thuẫn từ sớm, vận động bà con tránh xa vi phạm, không nghe theo lời xúi giục và cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Từ những việc làm âm thầm nhưng thiết thực ấy, sự bình yên được vun đắp mỗi ngày trong từng bon, buôn.

Con đường dẫn vào bon Bu Sir, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng sạch đẹp, thuận tiện đi lại, góp phần tạo diện mạo nông thôn khang trang, yên bình.

Từ con đường vào bon đến chuyện giữ bình yên

Con đường dài hơn 1,7km dẫn vào bon Bu Sir, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng hôm nay rộng rãi, sạch đẹp, nối những nếp nhà yên bình giữa màu xanh của cà phê và núi rừng. Người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện; đường làng, ngõ xóm khang trang, cuộc sống trong bon ổn định, yên bình. Bà H’ Thoan, người dân bon Bu Sir cho biết, cả bon đã cùng góp công, hiến đất, cùng Nhà nước xây dựng con đường này. Cũng theo bà H’ Thoan, già làng kiêm thôn trưởng Y Long đã góp nhiều công sức nhất. Ông kiên trì đến từng gia đình vận động bà con hiến đất, chung sức mở đường.

“Trước kia đường đi lại rất khó khăn, nhờ ông Y Long xuống từng nhà vận động bà con hiến đất, đóng góp làm đường nên giờ đường đẹp, xe ô tô, xe máy đi lại thuận lợi, đi bộ cũng sạch sẽ, thỏa mái”, bà H’ Thoan nói.

Già làng Y Long là 1 trong hơn 880 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng. Không chỉ vận động làm đường, gương mẫu trong lao động sản xuất, ông còn có tiếng nói quan trọng trong cộng đồng, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải mâu thuẫn, củng cố đoàn kết và giữ bình yên từ cơ sở.

Ông thường xuyên gặp gỡ, chuyện trò, nhắc nhở bà con và con cháu chấp hành pháp luật, không nghe theo lời xúi giục, không gây gổ, quậy phá, trộm cắp; tập trung lao động, làm ăn, xây dựng cuộc sống. Với ông, muốn bà con nghe và làm theo thì trước hết bản thân và gia đình mình phải gương mẫu.

“Vận động bà con làm cho đúng, không theo lời người ta nói, tức nghe lời xúi giục này kia là không nên. Tức là không quấy, không phá, không ăn cắp, không ăn trộm… Lo làm ăn thôi. Trước tiên, mình phải giáo dục cho con cháu nhà mình, vợ con nhà mình rồi mới nói người ta nghe được”, già làng Y Long chia sẻ.

Già làng Y Long, người có uy tín ở bon Bu Sir, xã Quảng Sơn, giới thiệu những bằng khen ghi nhận đóng góp của ông trong xây dựng cộng đồng và giữ gìn bình yên buôn làng.

Nếu như bon Bu Sir có sự gương mẫu, gần gũi của già làng Y Long và nhiều năm liền bon đạt danh hiệu bon văn hóa, tình hình an ninh, trật tự ổn định, đời sống người dân ngày càng khởi sắc, thì ở xã Bảo Thuận, già làng K’Tiếu, thôn Duệ cũng là một người có uy tín, đã giúp cộng đồng dân tộc K’Ho thôn Duệ gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa. Là nghệ nhân cồng chiêng truyền thống, ông tích cực truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ, tuyên truyền người dân từ bỏ những tập tục không còn phù hợp, đoàn kết phát triển sản xuất và cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự.

Ông thường xuyên tham gia các cuộc họp ở cơ sở để nắm bắt chủ trương, chính sách, sau đó truyền đạt lại cho gia đình, dòng họ và bà con bằng cách gần gũi, dễ hiểu. Từ những việc cụ thể trong đời sống, già làng K’Tiếu kiên trì vận động mọi người chấp hành pháp luật, sống đoàn kết, không để những mâu thuẫn nhỏ phát sinh thành vụ việc phức tạp.

“Mình phải siêng năng tham gia các cuộc họp để tiếp thu được các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, rồi về truyền đạt cho gia đình, cho buôn làng và cho dòng họ của mình. Mình vận động, đưa các chủ trương, chính sách áp dụng vào thực tiễn để cho họ hiểu”, già làng K’Tiếu cho biết.

Phát huy sức mạnh cộng đồng

Từ Quảng Sơn đến Bảo Thuận và nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác, đội ngũ gần 900 người có uy tín đang trở thành cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và lực lượng Công an. Với sự am hiểu địa bàn và tiếng nói có trọng lượng trong cộng đồng, họ góp phần đưa chủ trương, pháp luật đến từng gia đình; kịp thời nắm bắt, hòa giải mâu thuẫn, vận động bà con không vi phạm pháp luật, không nghe theo những lời kích động, xúi giục gây chia rẽ.

Vai trò ấy còn được phát huy qua các mô hình tự quản ở cơ sở. Đến nay, Lâm Đồng đã xây dựng 214 mô hình tự quản về an ninh, trật tự có sự tham gia của người có uy tín, trong đó 186 mô hình hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Các mô hình như “Giáo xứ bình yên”, “Tiếng loa an ninh”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”… đang phát huy sức mạnh cộng đồng trong tự quản, tự phòng ngừa và giữ gìn bình yên ngay tại địa bàn dân cư.

Ông Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho rằng, già làng, người có uy tín là những hạt nhân quan trọng trong tập hợp nhân dân, củng cố đoàn kết và xây dựng cộng đồng bình yên từ cơ sở.

Già làng K’Tiếu, người có uy tín ở thôn Duệ, xã Bảo Thuận, vừa gìn giữ, truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ, vừa tích cực vận động bà con chấp hành chủ trương, pháp luật, sống đoàn kết và cùng nhau giữ gìn sự bình yên của buôn làng.

“Vai trò của già làng, những người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy rất rõ nét trong việc từng bước đẩy lùi, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu không còn phù hợp. Đặc biệt là chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng; là người tiên phong, người gương mẫu đưa những nội dung mang tính tích cực trong xây dựng cộng đồng, xây dựng làng xã, xây dựng khu dân cư vào hương ước, quy ước của làng. Vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín rất quan trọng", ông Bon Yô Soan nhận định.

Một lời nhắc nhở kịp thời, một cuộc hòa giải khi mâu thuẫn vừa nảy sinh hay việc vận động bà con không nghe lời kích động, xúi giục đều góp phần ngăn những vụ việc phức tạp từ sớm, từ cơ sở. Chính từ uy tín, sự gương mẫu và trách nhiệm của những già làng, người có uy tín, thế trận giữ gìn an ninh, trật tự được củng cố từ cộng đồng và sự bình yên được vun đắp mỗi ngày trong từng bon, buôn của tỉnh Lâm Đồng.