English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Thứ Hai, 19:04, 14/09/2026

Người dân đội mưa, xếp hàng mua kem số 35 Tràng Tiền trước ngày đóng cửa

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Cửa hàng kem số 35 Tràng Tiền sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày mai 15/9. Trước thời điểm khép lại hành trình 70 năm, dù trời mưa lớn nhưng nơi đây vẫn đón những vị khách quen tìm về thưởng thức que kem Tràng Tiền, lưu lại những kỷ niệm với một địa chỉ đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.
nguoi dan doi mua, xep hang mua kem so 35 trang tien truoc ngay dong cua hinh anh 1
Trước ngày cửa hàng kem Tràng Tiền số 35 Tràng Tiền dừng hoạt động, chiều 14/9, nơi đây vẫn đông khách mua hàng. Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng mua kem, chụp ảnh check-in và tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng tại địa chỉ đã gắn bó với thương hiệu kem Tràng Tiền gần 70 năm.
nguoi dan doi mua, xep hang mua kem so 35 trang tien truoc ngay dong cua hinh anh 2
Dù Hà Nội mưa lớn, nhiều khách hàng vẫn tranh thủ ghé qua, đứng trước cửa hàng thưởng thức que kem trong ngày cuối cùng trước khi cơ sở số 35 Tràng Tiền chính thức dừng hoạt động từ ngày 15/9.
nguoi dan doi mua, xep hang mua kem so 35 trang tien truoc ngay dong cua hinh anh 3
Khách hàng nườm nượp ra vào cơ sở kem số 35 Tràng Tiền.
nguoi dan doi mua, xep hang mua kem so 35 trang tien truoc ngay dong cua hinh anh 4
Trước đó ngày 4/9, trên trang Facebook chính thức, Kem Tràng Tiền thông báo cửa hàng chính của thương hiệu tại số 35 Tràng Tiền sẽ dừng đón khách từ ngày 15/9. Đây là địa chỉ đã gắn bó với thương hiệu gần 70 năm, đồng thời là nơi những sản phẩm kem đầu tiên được sản xuất và bán ra.
nguoi dan doi mua, xep hang mua kem so 35 trang tien truoc ngay dong cua hinh anh 5
Nhiều người tranh thủ check in, chụp hình kỷ niệm trước cửa hàng kem Tràng Tiền, số 35 Tràng Tiền (Hà Nội) trước khi cửa hàng này đóng cửa vào ngày 15/9. Một khách hàng bày tỏ: “Tôi ăn kem Tràng Tiền từ hồi còn nhỏ. Với tôi, kem Tràng Tiền là Hà Nội, Hà Nội là kem Tràng Tiền. Cảm ơn kem Tràng Tiền vì đã cho tôi một tuổi thơ nhiều kỷ niệm đẹp”.
nguoi dan doi mua, xep hang mua kem so 35 trang tien truoc ngay dong cua hinh anh 6
Bà Ngọc Anh và bà Hoàng Nhài (65 tuổi, Hà Nội) tranh thủ buổi chiều, dù trời mưa vẫn tìm đến cơ sở kem số 35 Tràng Tiền để lưu giữ những hình ảnh cuối cùng tại địa chỉ quen thuộc gắn với tuổi thơ. Bà Ngọc Anh kể, từ năm 6 tuổi, bà đã được bố mẹ đưa đến đây ăn kem. Khi ấy, cửa hàng chưa được trang hoàng như hiện nay. Mỗi dịp 2/9, bố mẹ lại đưa bà lên Bờ Hồ chơi, rồi cùng xếp hàng mua một que kem Tràng Tiền. Những hình ảnh giản dị ấy đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Với những người ở độ tuổi như bà Ngọc Anh, kỷ niệm về kem Tràng Tiền thường bắt đầu từ những năm 5-6 tuổi, khi được mẹ chở bằng xe đạp lên phố ăn kem.
nguoi dan doi mua, xep hang mua kem so 35 trang tien truoc ngay dong cua hinh anh 7
Ngày nay, kem Tràng Tiền đã có mặt tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, nhưng với nhiều người, những cơ sở khác vẫn khó thay thế không gian quen thuộc tại số 35 Tràng Tiền - nơi lưu giữ những kỷ niệm gắn với tuổi thơ và nhiều năm tháng của người Hà Nội. Từ 13-15/9, khách hàng có hóa đơn từ 75.000 đồng được chụp ảnh photobooth miễn phí. Những bức ảnh, câu chuyện và lời nhắn kỷ niệm được chia sẻ trên “bức tường ký ức” tại cửa hàng.
nguoi dan doi mua, xep hang mua kem so 35 trang tien truoc ngay dong cua hinh anh 8
Nhiều người xếp hàng để chụp photobooth, lưu giữ kỷ niệm với kem Tràng Tiền trước khi nơi này đóng cửa.
nguoi dan doi mua, xep hang mua kem so 35 trang tien truoc ngay dong cua hinh anh 9
Trên bức tường ký ức, nhiều khách hàng để lại những lời nhắn ngắn gọn nhưng chất chứa tình cảm dành cho thương hiệu. 
nguoi dan doi mua, xep hang mua kem so 35 trang tien truoc ngay dong cua hinh anh 10
Họ ghi lại những kỷ niệm, ấn tượng về thương hiệu kem có tuổi đời gần 70 năm và chụp ảnh cùng bức tường ký ức.  Hà Minh, một khách hàng tại Hà Nội, viết: “Nhớ lắm ngày bé bố mẹ đưa đi ăn kem. Yêu lắm kem Tràng Tiền ơi”. Bùi Minh Anh nhắn gửi: “Mong những cây kem Tràng Tiền ngon hơn ở nơi nào đó. Tôi sẽ rất nhớ kem Tràng Tiền”. Trong khi đó, Bích Ngọc viết: “Cảm ơn vì một kỷ niệm tốt đẹp và đáng nhớ”.
nguoi dan doi mua, xep hang mua kem so 35 trang tien truoc ngay dong cua hinh anh 11
Dù trời mưa lớn nhưng càng về tối, người dân đổ về cửa hàng càng đông hơn.
nguoi dan doi mua, xep hang mua kem so 35 trang tien truoc ngay dong cua hinh anh 12
Về việc dừng đón khách tại số 35 Tràng Tiền, đại diện Kem Tràng Tiền cho biết thay đổi này nằm trong kế hoạch phát triển hệ thống của thương hiệu. Theo doanh nghiệp, việc chia tay địa chỉ đã gắn bó gần 70 năm không phải là kết thúc mà mở ra một chặng đường mới, với các cửa hàng chủ lực được đầu tư khang trang hơn ngay giữa khu vực phố cổ.
nguoi dan doi mua, xep hang mua kem so 35 trang tien truoc ngay dong cua hinh anh 13
Cửa hàng kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền sẽ dừng đón khách từ ngày mai 15/9, khép lại gần 70 năm hoạt động tại chính địa chỉ làm nên tên tuổi của thương hiệu. Hiện nay kem Tràng Tiền có 11 cửa hàng tại Hà Nội và khoảng 500 đại lý trên toàn quốc. Việc cửa hàng số 35 Tràng Tiền dừng hoạt động không ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ khách hàng tại các địa phương.
Linh Thương/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sau “tấm rèm xanh” rừng phòng hộ Kim Anh, Hà Nội là Villa, homestay ẩn mình

XÃ HỘI

Sau “tấm rèm xanh” rừng phòng hộ Kim Anh, Hà Nội là Villa, homestay ẩn mình

Lê Hải/VOV.VN
Sau “tấm rèm xanh” rừng phòng hộ Kim Anh, Hà Nội là Villa, homestay ẩn mình

XÃ HỘI

Sau “tấm rèm xanh” rừng phòng hộ Kim Anh, Hà Nội là Villa, homestay ẩn mình
Thần đèn di chuyển biệt thự gần 1.000m² để làm đường kết nối sân bay Gia Bình

KINH TẾ

Thần đèn di chuyển biệt thự gần 1.000m² để làm đường kết nối sân bay Gia Bình
Đồng chí Trần Cẩm Tú làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

CHÍNH TRỊ

Đồng chí Trần Cẩm Tú làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm như thế nào sau khi được đề xuất tái thiết?

XÃ HỘI

Không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm như thế nào sau khi được đề xuất tái thiết?
Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm

VĂN HÓA

Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm