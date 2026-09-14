Người dân đội mưa, xếp hàng mua kem số 35 Tràng Tiền trước ngày đóng cửa

VOV.VN - Cửa hàng kem số 35 Tràng Tiền sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày mai 15/9. Trước thời điểm khép lại hành trình 70 năm, dù trời mưa lớn nhưng nơi đây vẫn đón những vị khách quen tìm về thưởng thức que kem Tràng Tiền, lưu lại những kỷ niệm với một địa chỉ đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.