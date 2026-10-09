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Người dân nói gì về “Dải lụa ký ức” mới xuất hiện bên hồ Gươm?

Thứ Sáu, 17:35, 09/10/2026
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VOV.VN - “Dải lụa ký ức” bên hồ Gươm thu hút người dân trải nghiệm, chụp ảnh nhưng cũng nhận những góp ý về thiết kế, vật liệu và độ an toàn.

Nguyễn Hà - Thu Hằng - CTV Bảo Ngọc/VOV.VN/VOV.VN
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