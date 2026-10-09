Người dân nói gì về “Dải lụa ký ức” mới xuất hiện bên hồ Gươm?

VOV.VN - Sáng 8/10, sau khi khai trương, không gian “Dải lụa ký ức” bên hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, du khách tìm đến trải nghiệm, chụp ảnh kỷ niệm.
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VOV.VN - Chiều 3/10, không gian phố đi bộ hồ Gươm bùng nổ không khí lễ hội rực rỡ với sự hội tụ nghệ thuật của 18 quốc gia. Điểm nhấn nổi bật là màn diễu hành quy mô hơn 1.000 người, kết hợp giữa áo dài Việt Nam và trang phục truyền thống từ khắp năm châu.
VOV.VN - Chiều 3/10, không gian phố đi bộ hồ Gươm bùng nổ không khí lễ hội rực rỡ với sự hội tụ nghệ thuật của 18 quốc gia. Điểm nhấn nổi bật là màn diễu hành quy mô hơn 1.000 người, kết hợp giữa áo dài Việt Nam và trang phục truyền thống từ khắp năm châu.
VOV.VN - Jazz đưa người Hà Nội và du khách về một chiều thu bên Hồ Gươm trong một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc. Sự kết hợp ngẫu hứng giữa những giai điệu thế giới kinh điển và các bản tình ca Hà Nội quen thuộc tại Nhà Bát Giác góp phần cùng phác họa diện mạo một thành phố sáng tạo cởi mở, văn minh và giàu sức sống.
VOV.VN - Jazz đưa người Hà Nội và du khách về một chiều thu bên Hồ Gươm trong một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc. Sự kết hợp ngẫu hứng giữa những giai điệu thế giới kinh điển và các bản tình ca Hà Nội quen thuộc tại Nhà Bát Giác góp phần cùng phác họa diện mạo một thành phố sáng tạo cởi mở, văn minh và giàu sức sống.
VOV.VN - Hồ Gươm có thể thay đổi diện mạo, nhưng điều gì cần được giữ lại để nơi đây vẫn là biểu tượng không thể thay thế của Hà Nội? Câu hỏi đang được đặt ra khi đồ án quy hoạch không gian Hồ Gươm nhận nhiều góc nhìn khác nhau.
VOV.VN - Hồ Gươm có thể thay đổi diện mạo, nhưng điều gì cần được giữ lại để nơi đây vẫn là biểu tượng không thể thay thế của Hà Nội? Câu hỏi đang được đặt ra khi đồ án quy hoạch không gian Hồ Gươm nhận nhiều góc nhìn khác nhau.