Cùng Jazz lắng nghe một Hà Nội đa sắc và ngẫu hứng bên Hồ Gươm

Giai điệu của Jazz, tiếng saxophone xao xuyến cất lên từ mái Nhà Bát Giác cổ kính, hòa cùng nhịp bước người qua đường. Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã biến Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) thành một không gian nghệ thuật đầy sức sống. Những giai điệu đi cùng năm tháng về Thủ đô bắt nhịp tự nhiên cùng Jazz thế giới, vẽ nên chân dung một Hà Nội cởi mở, sáng tạo và tràn đầy cảm hứng.

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” chiều 27/9 tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội)

Jazz mở ra không gian văn hóa đa sắc

Mở đầu bằng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, chương trình nhanh chóng mở ra một thế giới Jazz đa sắc. Khán giả được đắm chìm vào giai điệu trữ tình êm dịu của “Estate” của Bruno Martino, trước khi chuyển nhịp sang sự náo nhiệt, giàu tiết tấu đặc trưng kiểu Mỹ qua “Watermelon Man” của Herbie Hancock. Một bên là giai điệu trữ tình đến từ Italia, một bên là sắc thái Jazz giàu tiết tấu của Mỹ. Từ Hà Nội, âm nhạc gợi mở ra những không gian văn hóa khác.

NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ thuộc Bình Minh Jazz Club

Mạch cảm xúc ấy tiếp tục được nối dài bằng hơi thở Bossa Nova quyến rũ từ Nam Mỹ. Những giai điệu nổi tiếng của Antonio - Carlos Jobim như “No more blues”, “Desafinado” và “The girl from Ipanema” vang lên đầy cảm xúc bên không gian chiều thu Hồ Gươm. Cùng với đó là “On The Sunny Side Of The Street” của Jimmy McHugh, “In The Mood” của Joe Garland, “For Sentimental Reasons” của William Best hay “I Get A Kick Out Of You” của Cole Porter.

Làn gió ngẫu hứng cho những bản tình ca Hà Nội

Sự phong phú về thể loại được ngôn ngữ Jazz liên kết từ những giai điệu khác biệt. Chất ngẫu hứng của Jazz đã trở thành chất liệu tuyệt vời để tôn vinh nét đẹp sâu lắng của Hà Nội. Đặc biệt, qua cách thể hiện của NSƯT Quyền Văn Minh, các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club cùng các ca sĩ Thủy Bùi và Minh Thu, những tác phẩm quen thuộc được đặt trong một không gian mới. Sự biến tấu ngẫu hứng phóng khoáng của Jazz đem lại chiều sâu trải nghiệm hoàn toàn khác lạ: vừa hoài niệm, thâm trầm, lại vừa hiện đại và đầy tươi mới.

NSƯT Quyền Văn Minh tại chương trình "Âm nhạc cuối tuần"

“Âm nhạc cuối tuần” mang tính cởi mở của không gian văn hóa cộng đồng tại Nhà Bát Giác. Không nhất thiết phải là một khán giả am hiểu về Jazz, người nghe có thể đến Nhà Bát Giác để thưởng thức một chương trình nghệ thuật, tình cờ dừng lại trước một giai điệu hoặc đơn giản là tìm thấy một buổi chiều thư thái bên Hồ Gươm cổ kính.

Các ca sĩ thăng hoa trên sân khấu

Nếu những tác phẩm của Bruno Martino, Antonio - Carlos Jobim, Herbie Hancock hay Cole Porter đưa khán giả ra thế giới, thì ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” của nhạc sĩ Trương Quý Hải và “Em ơi, Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang lại đưa dòng cảm xúc của công chúng về với Thủ đô thân yêu. Hà Nội hiện lên qua những giai điệu đã trở thành ký ức, đồng thời được nhìn từ một góc độ khác bằng ngôn ngữ âm nhạc giàu tính ngẫu hứng và sáng tạo của Jazz.

Đông đảo người dân Thủ đô và du khách thưởng thức chương trình

“Âm nhạc cuối tuần” mang tính cởi mở của không gian văn hóa cộng đồng

Khi giai điệu rộn rã của “Vũ điệu Thăng Long” vang lên khép lại chương trình, dư âm đọng lại trong lòng công chúng là hình ảnh một Hà Nội vừa trầm mặc giữ gìn bản sắc ngàn năm, vừa chủ động lắng nghe và hội nhập với thế giới bằng tinh thần văn minh, hiện đại. Có một Hà Nội lấy văn hóa làm cầu nối, lấy sáng tạo làm động lực và đang từng bước đưa những giá trị văn hóa thấm sâu hơn vào đời sống đô thị. Đây cũng là nền tảng để hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo được bồi đắp bằng những trải nghiệm văn hóa cụ thể, gần gũi và có sức sống theo đúng tinh thần của Chương trình hành động số 08-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.