Người dân ở trung tâm TP.HCM phấn khởi vì thoát "dự án treo"

Người dân đồng tình, phấn khởi

Khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh, thuộc Quận 1 cũ) tồn tại từ trước năm 1968, nhiều gia đình sinh sống qua 2-3 thế hệ. Điều kiện sống tại khu vực này rất nhếch nhác nên TP.HCM có chủ trương giải tỏa để chỉnh trang đô thị vào năm 2000.

Người dân Mả Lạng sắp thoát cảnh ở chật chội, nhếch nhác (Ảnh: Duy Phương)

Sau hàng chục năm không triển khai, đến năm 2023, UBND TP.HCM chấm dứt chủ trương đầu tư khu Mả Lạng. Tháng 6/2026, HĐND TP.HCM thông qua chủ trương chi hơn 16.300 tỷ đồng chỉnh trang khu Mả Lạng và khu chợ Gà – chợ Gạo (phường Bến Thành, thuộc Quận 1 cũ).

Ông Trần Văn Trí (sinh sống tại khu Mả Lạng) bày tỏ phấn khởi vì dự án được khởi động lại, người dân tại đây sẽ có cuộc sống mới. Đồng thời, bộ mặt đô thị khu vực trung tâm TP.HCM sẽ khang trang, hiện đại hơn.

Khu nhà giữa "đất vàng" trung tâm TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Theo ông Trí, hiện cơ quan chức năng đang gần hoàn tất việc đo đạc, chưa tổ chức họp dân để phổ biến về mức giá đền bù, hỗ trợ. Người dân mong muốn có mức giá đủ để ổn định cuộc sống.

"Giá đúng thì thôi, nhà có mấy mét thì tính xong rồi hỗ trợ cho những người chưa có chỗ ở. Người ta lấy tiền đó để đi mướn nhà hoặc ở chỗ khác", ông Trí chia sẻ.

Không xa trung tâm thành phố, bán đảo Bình Quới – Thanh Đa (thuộc quận Bình Thạnh cũ) còn nguyên sự hoang sơ. Nơi đây vốn là một vùng đất nông nghiệp, được TP.HCM quy hoạch làm khu đô thị từ năm 1992. Trải qua hàng chục năm không triển khai, đến năm 2010, Thành phố có quyết định thu hồi, người dân tiếp tục cảnh sống tạm bợ.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa được "hồi sinh" từ vùng đất hoang sơ (Ảnh: Duy Phương)

Tháng 2/2026, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa theo cơ chế đặc thù. Tháng 6/2026, HĐND Thành phố thông qua nghị quyết thu hồi đất để làm dự án, chính thức “xóa treo” cho khu vực này.

Bà Lê Thị Bích Thuỷ rất vui mừng vì sắp chấm dứt sự lãng phí đất đai tại khu vực ở vị trí trung tâm TP.HCM. Khi được “đánh thức”, khu Bình Quới – Thanh Đa rồi sẽ phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế vốn có.

Theo bà Thuỷ, đến nay cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm, chưa họp dân để thông báo về mức giá đền bù, hỗ trợ. Bà mong muốn được hỗ trợ để ổn định cuộc sống, vì lâu nay đã quen với công việc nơi ở cũ.

"Chuyển nơi ở là cả một vấn đề, mình lạ nước lạ cái để làm quen cũng khá khó khăn. Mong làm sao cho tốt đẹp là mừng rồi", bà Thủy bày tỏ.

Kỳ vọng thay đổi bộ mặt đô thị

Theo kế hoạch, tại khu Bình Quới – Thanh Đa, trước ngày 30/9 sẽ hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trước ngày 31/10/2026 sẽ giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai dự án. Còn tại khu Mả Lạng, chợ Gà – Gạo, dự kiến quý III/2026 sẽ khởi công dự án, hoàn thành xây dựng trong quý IV/2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029.

Người dân khu Bình Quới - Thanh Đa trước ngày thay đổi cuộc sống (Ảnh: Duy Phương)

Ông Lê Thanh Tuấn - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Bến Thành cho biết, địa phương đang tiến hành khảo sát, kiểm đếm, rà soát thực tế để xây dựng phương án phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

"Theo chỉ đạo, UBND Thành phố đang giao cho UBND phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh phối hợp với đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến bồi thường, tái định cư", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn thông tin thêm, trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới, các trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm cư theo quy định của UBND TP.HCM, giúp người dân giảm bớt khó khăn và ổn định cuộc sống.

Khu Bình Quới - Thanh Đa được kỳ vọng thay đổi bộ mặt đô thị (Ảnh: Duy Phương)

Không chỉ người dân, các chuyên gia cũng bày tỏ phấn khởi và kỳ vọng về sự “thay da, đổi thịt” tại những vùng đất trung tâm TP.HCM sau nhiều năm đằng đẵng.

Bà Dương Thùy Dung – Giám đốc điều hành, Công ty CBRE Việt Nam cho rằng, việc Thành phố tích cực đẩy nhanh thực hiện các dự án “treo” khiến cho bộ mặt đô thị ngày càng đẹp hơn, tháo gỡ nguồn lực đất đai để tăng trưởng kinh tế.

"Nếu được khơi thông và dần phát triển lại thì sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội để sở hữu nhà cho người dân, cũng là yếu tố đem lại bộ mặt rất đẹp cho Thành phố", bà Dung kỳ vọng.

Trước cuộc di dời khỏi những khu “đất vàng” trung tâm TP.HCM, người dân đều chung kỳ vọng Thành phố sẽ chuyển mình mạnh mẽ bước sang kỷ nguyên mới, ngày một văn minh, kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày một nâng cao.

Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và khu chợ Gà - Gạo có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.369 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư khoảng 10.928 tỷ đồng, chiếm gần 67% tổng vốn đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền là đơn vị đề xuất dự án. Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn vốn ngân sách Thành phố. Dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa được chấp thuận cho Liên danh gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời là nhà đầu tư chiến lược. Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 99.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là gần 15.000 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng. Dự án sẽ được triển khai trong vòng 10 năm, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm tính từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.