Người đàn ông bị tử vong khi đi ngược chiều tông trực diện vào xe khách

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 6/4, tại Km1325 Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) xe khách giường nằm 34 chỗ mang biển kiểm soát 50H-738.xx lưu thông theo hướng Bắc – Nam xảy ra va chạm trực diện với xe mô tô biển kiểm soát 78AD-120.xx do ông D.D.Đ (SN 1987) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến ông Đ. tử vong tại chỗ.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định xe mô tô do ông Đ. điều khiển đã di chuyển theo chiều ngược lại trên phần đường có đặt biển báo “Cấm đi ngược chiều”.

Bước đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do người điều khiển xe mô tô vi phạm quy định về đi đúng phần đường, làn đường và không chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.