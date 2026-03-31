Tình hình tai nạn giao thông ở Sơn La giảm cả 3 tiêu chí

Trong quý I/2026, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã xử phạt vi phạm hơn 9.000 trường hợp. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 28 người, giảm hơn 24,% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm; phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông bền vững.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trước, trong và sau dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2026.

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh Sơn La đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025.