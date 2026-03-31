Tình hình tai nạn giao thông ở Sơn La giảm cả 3 tiêu chí

Thứ Ba, 15:06, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Trong quý I/2026, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã xử phạt vi phạm hơn 9.000 trường hợp. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 28 người, giảm hơn 24,% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm; phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông bền vững.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trước, trong và sau dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2026.

UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm TTATGT năm 2025.

Tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm, phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông bền vững, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông…

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh Sơn La đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025.

Trấn Long/VOV- Tây Bắc
Tai nạn giao thông giữa mô tô và mô tô ở Huế khiến một người tử vong
VOV.VN - Khoảng 16h chiều nay (27/3), tại Km 822+700 đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe mô tô, khiến một người tử vong.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nhật Bản khiến nhiều người thiệt mạng
VOV.VN - Rạng sáng nay (20/3, theo giờ địa phương), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Mie, Nhật Bản. Theo cơ quan cảnh sát, đã có nhiều người thiệt mạng sau vụ tai nạn này.

Đà Nẵng: Giải cứu tài xế mắc kẹt trong canbin ô tô sau tai nạn giao thông
VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời tháo cabin ô tô, giải cứu tài xế bị mắc kẹt bên trong sau vụ tai nạn.

