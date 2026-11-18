Trước đó, bệnh nhân P.T.N vào Bệnh viện Quân y 120 trong tình trạng đau bụng quanh rốn, từng cơn đau quặn và khu trú dần ở hố chậu phải. Theo bệnh nhân, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, sau khi ăn cá, đến khoảng 1 giờ ngày 17/11, bệnh nhân xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, kéo dài, kèm cảm giác nặng bụng và chóng mặt.

Các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 120 khẩn thực hiện phẫu thuật lấy xương cá xuyên qua thành hồi tràng, gây thủng ruột bệnh nhân

Ban đầu, bệnh nhân nghĩ mình bị viêm ruột thừa. Tuy nhiên, qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ phát hiện dị vật xương cá xuyên qua thành hồi tràng, gây thủng ruột. Đây là tình trạng nguy hiểm, có nguy cơ gây viêm nhiễm và biến chứng trong ổ bụng nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau hội chẩn, Khoa Ngoại Tổng hợp nhanh chóng triển khai phẫu thuật. Ca mổ do Trung tá, BS.CKI Đặng Nguyễn Hoàng Thanh làm phẫu thuật viên chính cùng ê-kíp thực hiện. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại Khoa Ngoại Tổng hợp. Đến ngày 18/11, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, giảm đau, vết mổ khô sạch và đã được cho ăn cháo loãng.

Xương cá trong bụng bệnh nhân đã được đưa ra ngoài

Đại tá, BSCKII Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, khuyến cáo người dân cần thận trọng khi ăn các loại cá có nhiều xương, đặc biệt là xương sắc nhọn, khó nhận biết. Khi xuất hiện tình trạng đau bụng kéo dài, đau tăng dần, đau quặn từng cơn hoặc kèm chóng mặt, nôn ói, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Các bác sĩ cũng lưu ý, người dân không nên tự ý áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, chuối hoặc thức ăn khác để đẩy xương cá xuống, bởi có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn, làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa.

Sức khỏe bệnh nhân sau phẫu thuật dần phục hồi

Qua trường hợp trên, các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 120 cảnh báo, những chiếc xương cá nhỏ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu vô tình xuyên thủng thành ruột. Do đó, người dân không nên chủ quan trước những cơn đau bụng bất thường sau khi ăn cá.