Đồng Tháp: Bệnh nhân rơi từ tầng 3 bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 11/11, chị Võ Thị Thùy Tr. (sinh năm 1991, ngụ ấp 4, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp) nhập viện điều trị bệnh viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản tại Phòng 4, tầng 3, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Người trực tiếp nuôi bệnh là mẹ ruột của chị, bà Lê Thị Cẩm Nh.

Đến khoảng 12h30 phút ngày 12/11, trong lúc bà Nh., mẹ ruột chị Tr. đang ngủ, một người cùng phòng phát hiện chị Tr. trèo qua lan can tầng 3 rồi rơi xuống đất. Người này cùng thân nhân bệnh nhân nhanh chóng báo cho nhân viên bảo vệ bệnh viện.

Tầng 3 của bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy - nơi bệnh nhân rơi xuống đất.

Sau đó, chị Tr. được đưa vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện để kiểm tra, điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ không phát hiện tổn thương sọ não, tuy nhiên bệnh nhân bị đa chấn thương. Sau đó, chị Tr. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để tiếp tục điều trị.

Theo xác minh ban đầu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, trước đó, bệnh nhân Tr. có biểu hiện trầm cảm, mất ngủ và từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.