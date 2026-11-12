English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Tháp: Bệnh nhân rơi từ tầng 3 bệnh viện

Thứ Năm, 15:34, 12/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 12/11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, tại bệnh viện vừa xảy ra vụ việc một bệnh nhân rơi từ tầng 3 xuống đất. Rất may, bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 11/11, chị Võ Thị Thùy Tr. (sinh năm 1991, ngụ ấp 4, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp) nhập viện điều trị bệnh viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản tại Phòng 4, tầng 3, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Người trực tiếp nuôi bệnh là mẹ ruột của chị, bà Lê Thị Cẩm Nh.

Đến khoảng 12h30 phút ngày 12/11, trong lúc bà Nh., mẹ ruột chị Tr. đang ngủ, một người cùng phòng phát hiện chị Tr. trèo qua lan can tầng 3 rồi rơi xuống đất. Người này cùng thân nhân bệnh nhân nhanh chóng báo cho nhân viên bảo vệ bệnh viện.

Dong thap benh nhan roi tu tang 3 benh vien hinh anh 1
Tầng 3 của bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy - nơi bệnh nhân rơi xuống đất.

Sau đó, chị Tr. được đưa vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện để kiểm tra, điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ không phát hiện tổn thương sọ não, tuy nhiên bệnh nhân bị đa chấn thương. Sau đó, chị Tr. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để tiếp tục điều trị.

Theo xác minh ban đầu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, trước đó, bệnh nhân Tr. có biểu hiện trầm cảm, mất ngủ và từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe tải chở hàng tông gãy lan can cầu ở Đồng Tháp, 3 người thương vong
Xe tải chở hàng tông gãy lan can cầu ở Đồng Tháp, 3 người thương vong

VOV.VN - Sáng 12/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu Rạch Miễu 1, đoạn thuộc địa bàn phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Vụ tai nạn còn gây ùn ứ giao thông kéo dài qua khu vực cầu.

Xe tải chở hàng tông gãy lan can cầu ở Đồng Tháp, 3 người thương vong

Xe tải chở hàng tông gãy lan can cầu ở Đồng Tháp, 3 người thương vong

VOV.VN - Sáng 12/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu Rạch Miễu 1, đoạn thuộc địa bàn phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Vụ tai nạn còn gây ùn ứ giao thông kéo dài qua khu vực cầu.

Tỉ lệ khám sức khỏe toàn dân ở sinh viên, người lao động ở TP.HCM còn thấp
Tỉ lệ khám sức khỏe toàn dân ở sinh viên, người lao động ở TP.HCM còn thấp

VOV.VN - TP.HCM đã có hơn 9,53 triệu người được khám, sàng lọc hoặc cập nhật dữ liệu sức khỏe, đạt 74,6% dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ khám ở nhóm sinh viên và người lao động còn thấp, lần lượt đạt 44,8% và 53,2%.

Tỉ lệ khám sức khỏe toàn dân ở sinh viên, người lao động ở TP.HCM còn thấp

Tỉ lệ khám sức khỏe toàn dân ở sinh viên, người lao động ở TP.HCM còn thấp

VOV.VN - TP.HCM đã có hơn 9,53 triệu người được khám, sàng lọc hoặc cập nhật dữ liệu sức khỏe, đạt 74,6% dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ khám ở nhóm sinh viên và người lao động còn thấp, lần lượt đạt 44,8% và 53,2%.

Xảy ra 5 vụ dông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại hơn 8,3 tỷ đồng
Xảy ra 5 vụ dông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại hơn 8,3 tỷ đồng

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tinh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 6 đến ngày 11/11, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 5 vụ dông lốc tại 15 xã, làm sập và tốc mái 260 căn nhà, gãy đổ 7 trụ điện, ảnh hưởng hơn 23 ha cây ăn quả. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 8.355 tỷ đồng.

Xảy ra 5 vụ dông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại hơn 8,3 tỷ đồng

Xảy ra 5 vụ dông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại hơn 8,3 tỷ đồng

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tinh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 6 đến ngày 11/11, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 5 vụ dông lốc tại 15 xã, làm sập và tốc mái 260 căn nhà, gãy đổ 7 trụ điện, ảnh hưởng hơn 23 ha cây ăn quả. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 8.355 tỷ đồng.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục