Người đàn ông hôn mê khi sưởi bằng than củi trong phòng kín

Ngày 22/12, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho một bệnh nhân nam ngộ độc khí CO do sưởi bằng than củi trong phòng kín.

Cụ thể, bệnh nhân Ngô Văn H. (42 tuổi, quê Hải Phòng) được đưa đến Trung tâm Chống độc ngày 20/12 trong tình trạng hôn mê sâu.

Bệnh nhân đang được điều trị trong bệnh viện

Theo lời người nhà, bệnh nhân được bạn phát hiện đã hôn mê trong phòng kín, có đốt than củi để sưởi ấm.

Bệnh nhân ngủ một mình, đốt than củi để sưởi từ 22 giờ đêm trong phòng kín có diện tích khoảng 12m2. Sáng hôm sau, mọi người không thấy dậy, 11 giờ trưa bạn bè phải phá cửa phòng.

BS Nguyễn Trung Nguyên – Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, kể cả dùng khí gas bởi khi đốt, oxy sẽ tiêu hao dần, trong khi CO độc hại hoặc CO2 sẽ ngày càng tăng.

Phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy, sẽ hình thành CO ngày càng nhiều.

Hai tác động đồng thời này là nguy cơ khiến những người trong phòng kín nhanh chóng rơi vào cái chết “êm dịu”.

Bác sĩ cho biết thêm, khi có người bị ngạt khí CO, cần nhanh chóng mở hết tất cả các cửa để không khí tràn vào nhà và đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc, lập tức đưa tới bệnh viện để cấp cứu và điều trị kịp thời. Người cấp cứu nên gọi hỗ trợ, đề phòng trường hợp bị ảnh hưởng bởi khí độc./.

