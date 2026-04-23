Người đàn ông lao xe máy tông gãy gác chắn khi tàu sắp chạy qua

Clip người đàn ông tông vào cần chắn đường sắt khiến cần chắn gãy đôi

Theo thông tin ban đầu, tại Km3+330 đường tỉnh 622C, giao với lý trình Km919+198 tuyến đường sắt Bắc – Nam (thuộc thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi), ông Lê Quang T. (SN 1986, trú xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy biển kiểm soát 76B7-238.XX, lưu thông theo hướng Đông – Tây.

Khi đến khu vực giao cắt, phương tiện xảy ra va chạm với cần chắn đường sắt đang hạ xuống, làm thanh chắn gãy, xe máy hư hỏng. Người điều khiển xe máy bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổ CSGT khu vực 2, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an xã Thọ Phong có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, ghi nhận thiệt hại ban đầu.

Người đàn ông tông gãy gác chắn đường sắt. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cho là ghi lại diễn biến vụ việc. Theo đó, thời điểm gác chắn đã hạ khi tàu sắp đến, người điều khiển xe máy vẫn di chuyển tới khu vực giao cắt, va chạm với thanh chắn rồi ngã xuống gần đường ray.

Hai nhân viên đường sắt nhanh chóng hỗ trợ người gặp nạn, đồng thời dọn dẹp chướng ngại vật nhằm bảo đảm an toàn cho tàu lưu thông. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn không bước ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thấy vậy một nhân viên gác chắn bực tức la lớn rồi đá vào người đàn ông để yêu cầu rời đi.



Một nhân viên gác chắn dùng chân tác động vào người đàn ông để yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm khi tàu hỏa sắp đến. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến khác nhau trên mạng xã hội. Trong đó, một số ý kiến cho rằng người đàn ông quá coi thường tính mạng, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt; nhân viên đường sắt quá bực tức mới dẫn đến hành động như vậy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.