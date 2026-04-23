Người đàn ông lao xe máy tông gãy gác chắn khi tàu sắp chạy qua

Thứ Năm, 17:29, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

Một người đàn ông đi xe máy tông gãy gác chắn đường sắt ở Quảng Ngãi khi tàu sắp chạy qua. Trong lúc xử lý tình huống, một nhân viên gác chắn đã dùng chân tác động để yêu cầu người này rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Clip người đàn ông tông vào cần chắn đường sắt khiến cần chắn gãy đôi

Theo thông tin ban đầu, tại Km3+330 đường tỉnh 622C, giao với lý trình Km919+198 tuyến đường sắt Bắc – Nam (thuộc thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi), ông Lê Quang T. (SN 1986, trú xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy biển kiểm soát 76B7-238.XX, lưu thông theo hướng Đông – Tây.

Khi đến khu vực giao cắt, phương tiện xảy ra va chạm với cần chắn đường sắt đang hạ xuống, làm thanh chắn gãy, xe máy hư hỏng. Người điều khiển xe máy bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổ CSGT khu vực 2, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an xã Thọ Phong có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, ghi nhận thiệt hại ban đầu.

nguoi dan ong lao xe may tong gay gac chan khi tau sap chay qua hinh anh 1
Người đàn ông tông gãy gác chắn đường sắt. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cho là ghi lại diễn biến vụ việc. Theo đó, thời điểm gác chắn đã hạ khi tàu sắp đến, người điều khiển xe máy vẫn di chuyển tới khu vực giao cắt, va chạm với thanh chắn rồi ngã xuống gần đường ray.

Hai nhân viên đường sắt nhanh chóng hỗ trợ người gặp nạn, đồng thời dọn dẹp chướng ngại vật nhằm bảo đảm an toàn cho tàu lưu thông. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn không bước ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thấy vậy một nhân viên gác chắn bực tức la lớn rồi đá vào người đàn ông để yêu cầu rời đi.
 

nguoi dan ong lao xe may tong gay gac chan khi tau sap chay qua hinh anh 2
Một nhân viên gác chắn dùng chân tác động vào người đàn ông để yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm khi tàu hỏa sắp đến. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến khác nhau trên mạng xã hội. Trong đó, một số ý kiến cho rằng người đàn ông quá coi thường tính mạng, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt; nhân viên đường sắt quá bực tức mới dẫn đến hành động như vậy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Hà Nam/Vietnamnet
Tag: tông gãy gác chắn Quảng Ngãi vượt rào chắn đường sắt
Vượt rào chắn, người đàn ông tử vong do va chạm với tàu hỏa
VOV.VN - Mặc dù thanh chắn barie đã được hạ xuống báo hiệu tàu sắp đến, nhưng một người đàn ông ở TP.Vinh (Nghệ An) vẫn điều khiến xe máy cố vượt qua đường sắt. Khi lên đến đường tàu, xe máy và nạn nhân đã va chạm trực diện với tàu hỏa, tử vong tại chỗ.

Tước GPLX tài xế xe khách vượt chắn tàu, gây hỏng cần barie

VOV.VN - Phát hiện xe ô tô khách vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã khẩn trương xác minh, mời tài xế lên làm việc và xử lý nghiêm theo quy định.

Tước giấy phép tài xế xe tải cố tình vượt đường ngang khi gác chắn tàu đã đóng

VOV.VN - Mặc dù gác chắn đã đóng, tàu hỏa sắp chạy qua nhưng vẫn cố tình vượt đường ngang, tài xế xe tải bị phạt 11 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Triệu tập nhóm học sinh ném đá vỡ kính chắn gió tàu hỏa ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Hôm nay (17/3), tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, đại diện Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với nhóm học sinh ném đá làm vỡ kính chắn gió tàu SE1 ngày 16/3.

