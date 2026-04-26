Người đàn ông ở Đà Nẵng bị ngưng tim đột ngột khi chơi pickleball

Trước đó, chiều qua (25/4), trong lúc chơi pickleball tại một sân thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, một người đàn ông hơn 50 tuổi đột ngột bất tỉnh. Thời điểm này, Bác sĩ CKI Lê Quang Huy ở Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng đang chuẩn bị đến bệnh viện làm việc thì nghe tiếng kêu cứu từ sân thể thao đối diện nhà. Ngay lập tức, bác sĩ Huy đến nơi có tiếng kêu cứu.

Bác sĩ Huy người kịp thời cứu sống người bệnh

Thời điểm này, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng mất ý thức, tím tái, thở yếu, sùi bọt mép, mạch khó bắt. Xác định đây là ca ngưng tuần hoàn nguy kịch, bác sĩ Huy lập tức khai thông đường thở, lấy đờm dãi và tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) bằng ép tim ngoài lồng ngực. Trong điều kiện chỉ có một mình, bác sĩ Huy đã liên tục ép tim trong hơn 5 phút. Nhờ xử trí kịp thời, bệnh nhân dần có nhịp tim trở lại, mạch rõ hơn và bắt đầu hồi phục ý thức.

Sau đó, lực lượng cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng tiếp nhận, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi.