  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Người đàn ông ở Đà Nẵng bị ngưng tim đột ngột khi chơi pickleball

Chủ Nhật, 22:01, 26/04/2026
VOV.VN - Một bác sĩ ở Bệnh viện Đà Nẵng vừa cứu thành công một trường hợp ngưng tim đột ngột xảy ra khi đang chơi pickleball.

Trước đó, chiều qua (25/4), trong lúc chơi pickleball tại một sân thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, một người đàn ông hơn 50 tuổi đột ngột bất tỉnh. Thời điểm này, Bác sĩ CKI Lê Quang Huy ở Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng đang chuẩn bị đến bệnh viện làm việc thì nghe tiếng kêu cứu từ sân thể thao đối diện nhà. Ngay lập tức, bác sĩ Huy đến nơi có tiếng kêu cứu. 

Bác sĩ Huy người kịp thời cứu sống người bệnh

Thời điểm này, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng mất ý thức, tím tái, thở yếu, sùi bọt mép, mạch khó bắt. Xác định đây là ca ngưng tuần hoàn nguy kịch, bác sĩ Huy lập tức khai thông đường thở, lấy đờm dãi và tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) bằng ép tim ngoài lồng ngực. Trong điều kiện chỉ có một mình, bác sĩ Huy đã liên tục ép tim trong hơn 5 phút. Nhờ xử trí kịp thời, bệnh nhân dần có nhịp tim trở lại, mạch rõ hơn và bắt đầu hồi phục ý thức.

Sau đó, lực lượng cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng tiếp nhận, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi.

Nâng cao năng lực cấp cứu cho y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng và các trung tâm y tế

VOV.VN - Trong 2 ngày ngày 23 và 24/9, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với Đoàn công tác Mayo Clinic (Hoa Kỳ) tổ chức Hội nghị quốc tế nâng cao năng lực cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2024. Hội nghị này góp phần nâng cao năng lực cấp cứu cho đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng và trung tâm y tế tuyến quận, huyện ở thành phố Đà Nẵng.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Bệnh nhân suy gan cấp được bệnh viện Đà Nẵng cứu sống nhờ ghép gan kịp thời
Bệnh nhân suy gan cấp được bệnh viện Đà Nẵng cứu sống nhờ ghép gan kịp thời

VOV.VN - Khi phố phường rộn ràng trong những ngày cuối năm để chuẩn bị đón mùa Xuân mới, tại Bệnh viện Đà Nẵng, các nhân viên y tế vẫn chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho nữ bệnh nhân bị suy gan cấp do viêm gan B và cơ hội sống duy nhất là ghép gan.

Bệnh nhân suy gan cấp được bệnh viện Đà Nẵng cứu sống nhờ ghép gan kịp thời

Bệnh nhân suy gan cấp được bệnh viện Đà Nẵng cứu sống nhờ ghép gan kịp thời

VOV.VN - Khi phố phường rộn ràng trong những ngày cuối năm để chuẩn bị đón mùa Xuân mới, tại Bệnh viện Đà Nẵng, các nhân viên y tế vẫn chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho nữ bệnh nhân bị suy gan cấp do viêm gan B và cơ hội sống duy nhất là ghép gan.

Bác sĩ ép tim giữa phố cứu thanh niên ngừng tim
Bác sĩ ép tim giữa phố cứu thanh niên ngừng tim

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến ép tim liên tục 2–3 phút ngay trên đường Nguyễn Chí Thanh, giúp thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn giao thông dần hồi tỉnh.

Bác sĩ ép tim giữa phố cứu thanh niên ngừng tim

Bác sĩ ép tim giữa phố cứu thanh niên ngừng tim

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến ép tim liên tục 2–3 phút ngay trên đường Nguyễn Chí Thanh, giúp thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn giao thông dần hồi tỉnh.

Bệnh viện Đà Nẵng: "Vừa hồi sức vừa phẫu thuật" cứu sống nữ sinh 18 tuổi nguy kịch
Bệnh viện Đà Nẵng: "Vừa hồi sức vừa phẫu thuật" cứu sống nữ sinh 18 tuổi nguy kịch

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vừa kích hoạt quy trình “Báo động đỏ nội viện”, phối hợp liên chuyên khoa cứu sống nữ sinh 18 tuổi bị đa chấn thương, mất máu nghiêm trọng, suy hô hấp, suy tuần hoàn do tai nạn giao thông.

Bệnh viện Đà Nẵng: "Vừa hồi sức vừa phẫu thuật" cứu sống nữ sinh 18 tuổi nguy kịch

Bệnh viện Đà Nẵng: "Vừa hồi sức vừa phẫu thuật" cứu sống nữ sinh 18 tuổi nguy kịch

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vừa kích hoạt quy trình “Báo động đỏ nội viện”, phối hợp liên chuyên khoa cứu sống nữ sinh 18 tuổi bị đa chấn thương, mất máu nghiêm trọng, suy hô hấp, suy tuần hoàn do tai nạn giao thông.

