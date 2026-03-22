Người đàn ông ở Đồng Nai tử vong khi dùng sào sắt tự chế chạm vào điện trung thế

Nạn nhân được xác định là anh V.C.M (36 tuổi, trú tại khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai - trước là TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Dụng cụ tự chế người đàn ông sử dụng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h đêm 20/3, M. cùng một người bạn mang theo dụng cụ cắt điện tự chế bằng kim loại đi vào khu nông nghiệp công nghệ cao thuộc thôn Dên Dên, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai- trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Tại đây, Minh tiếp cận vị trí trạm biến áp TBA III-100kVA (Nông nghiệp Công nghệ cao, trụ 86/57/74). Khi đang sử dụng sào sắt tự chế tác động vào 3 thiết bị đóng cắt (03 LBFCO), thì bị ngã xuống đất, bất tỉnh.

Trạm biến áp nơi M tiếp cận

Dù đã được người bạn đi cùng đưa đi cấp cứu, nhưng M. đã tử vong sau đó, nghi do bị điện giật.

Nhận được tin báo, công an phường Bình Phước cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ mục đích sử dụng dụng cụ tự chế của nạn nhân tại trạm biến áp vào ban đêm.