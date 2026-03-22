Người đàn ông ở Đồng Nai tử vong khi dùng sào sắt tự chế chạm vào điện trung thế

Chủ Nhật, 12:48, 22/03/2026
VOV.VN - Ngày 22/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong nghi bị điện giật khi dùng sào kim loại tự chế tác động vào điện trung thế.

Nạn nhân được xác định là anh V.C.M (36 tuổi, trú tại khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai - trước là TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Dụng cụ tự chế người đàn ông sử dụng 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h đêm 20/3, M. cùng một người bạn mang theo dụng cụ cắt điện tự chế bằng kim loại đi vào khu nông nghiệp công nghệ cao thuộc thôn Dên Dên, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai- trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Tại đây, Minh tiếp cận vị trí trạm biến áp TBA III-100kVA (Nông nghiệp Công nghệ cao, trụ 86/57/74). Khi đang sử dụng sào sắt tự chế tác động vào 3 thiết bị đóng cắt (03 LBFCO), thì bị ngã xuống đất, bất tỉnh. 

Trạm  biến áp nơi M tiếp cận 

Dù đã được người bạn đi cùng đưa đi cấp cứu, nhưng M. đã tử vong sau đó, nghi do bị điện giật. 

Nhận được tin báo, công an phường Bình Phước cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ mục đích sử dụng dụng cụ tự chế của nạn nhân tại trạm biến áp vào ban đêm.

 

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Tag: Đồng Nai Bình Phước người đàn ông tử vong điện trung thế
Tin liên quan

Xe tải cẩu vướng dây điện rồi bốc cháy, tài xế bị điện giật tử vong ở Hà Nội
Xe tải cẩu vướng dây điện rồi bốc cháy, tài xế bị điện giật tử vong ở Hà Nội

Bé trai 8 tuổi tử vong nghi do điện giật tại trường mầm non ở Đồng Nai
Bé trai 8 tuổi tử vong nghi do điện giật tại trường mầm non ở Đồng Nai

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc một bé trai 8 tuổi tử vong thương tâm, nghi do vướng vào dây điện hở trên hàng rào sắt của một trường mầm non ở xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Bé trai 8 tuổi tử vong nghi do điện giật tại trường mầm non ở Đồng Nai

Thiếu niên 14 tuổi tử vong nghi do điện giật khi đang đá bóng tại Đồng Nai
Thiếu niên 14 tuổi tử vong nghi do điện giật khi đang đá bóng tại Đồng Nai

VOV.VN - Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại sân bóng mini thuộc xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) khiến một học sinh tử vong. Lực lượng chức năng Đồng Nai đang điều tra làm rõ.

Thiếu niên 14 tuổi tử vong nghi do điện giật khi đang đá bóng tại Đồng Nai

