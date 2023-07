Người dân sắp được chiêm ngưỡng các thiết bị chữa cháy "khủng" tại Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962–20/7/2023), từ ngày 19/7 đến 21/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) Bộ Công an phối hợp với các đơn vị quốc tế tổ chức “Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2023”. Chương trình được viết tắt là SECUTECH Vietnam 2023 (Fire Safety & Rescue Vietnam 2023).

Triển lãm là dịp để người dân, học sinh, sinh viên,... đến tham quan và có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm và thực hành kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thoát nạn trên các phương tiện chuyên dùng của lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH (Ảnh: VFRA)

Triển lãm có sự tham gia của gần 500 gian hàng thuộc 350 đơn vị đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày, giới thiệu những sản phẩm, thiết bị và công nghệ mới và hiện đại nhất trong lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại Triển lãm, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn về kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và thực hành, trải nghiệm các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ... cho người dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên và khách đến tham quan Triển lãm; đây là dịp để học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu, học tập, trải nghiệm kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đại diện Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam (VFRA) cho biết: “Lâu nay, đa số người dân được hướng dẫn và tiếp cận các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn qua tài liệu, hình ảnh, truyền hình. Đây là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ngoài việc giới thiệu các công nghệ, phương tiện, thiết bị hiện đại nhất trong lĩnh vực PCCC&CNCH, triển lãm năm nay sẽ có thêm nhiều hoạt động bổ trợ như các buổi phổ biến kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn trải nghiệm kỹ năng cho người dân, học sinh, sinh viên; các chương trình trải nghiệm vận hành thực tế cho các lực lượng PCCC & CNCH chuyên nghiệp, cũng như các đội PCCC&CNCH chuyên trách, cơ sở, cho các tổ chức và các doanh nghiệp”.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức cho các học sinh, sinh viên đến tham dự, trải nghiệm những thiết bị hiện đại này.

Tại triển lãm, Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam sẽ hỗ trợ tổ chức Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho người dân đến triển lãm trải nghiệm các chương trình như: Tực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ gas; Trải nghiệm thoát nạn bằng xe thang;

Trải nghiệm cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói; Thực hành cứu người bị kẹt dưới gầm ô tô; Trải nghiệm trò chơi rải vòi chữa cháy; Trò chơi chữa cháy (phun nước vào hộp tiêu điểm);

Trải nghiệm sử dụng máy leo dây; Trải nghiệm kéo người bị nạn sử dụng bộ thiết bị cứu nạn trên cao, dưới sâu; Trải nghiệm di chuyển qua mô hình không gian hạn chế; Trải nghiệm di chuyển người bị nạn; Trải nghiệm thực hành kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn như: cố định xương gẫy; ga rô cầm máu; ép tim ngoài lồng ngực kết hợp hô hấp nhân tạo; băng bó vết thương (băng đầu, tay); cố định cổ; Chụp ảnh lưu niệm cùng hình ảnh siêu nhân hết sức độc đáo của chiến sỹ cảnh sát PCCC;

Các tổ chức, doanh nghiệp, các đội PCCC&CNCH chuyên ngành và cơ sở, người dân, học sinh, sinh viên có thể đăng ký tham gia trải nghiệm bằng việc quét mã QR hoặc truy cập đường link sau đây:

https://link.bizfly.vn/dangkythamgiahoatdongtrainghiem