Người dân sẽ được xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm bằng sa bàn và 3D Mapping

Chiều 25/6, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 29/6 tới đây. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội chủ trì họp báo cùng sự tham dự của lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội...

Toàn cảnh buổi họp báo

Sẽ có khoảng 1.200 đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026

Thông tin tại họp báo, ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Hội nghị là dịp để Hà Nội nhìn lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật, công bố tầm nhìn quy hoạch dài hạn và giới thiệu các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội mới được Trung ương trao quyền; qua đó gửi đi thông điệp về khát vọng phát triển và lời mời gọi hợp tác, đồng hành tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo dự kiến Hội nghị có khoảng 1000 đến 1.200 đại biểu tham gia, trong đó có khoảng 580 đến 780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Hội nghị bao gồm các nội dung trọng tâm là công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo phân tích môi trường đầu tư, thành tựu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2025 và 6 tháng năm 2026, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, Thành phố Hà Nội sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn; tham luận của lãnh đạo Bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp về các giải pháp thu hút đầu tư, các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo...; đồng thời trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn Thành phố và trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Tại Hội nghị lần này cũng bố trí trưng bày không gian trải nghiệm tham quan ứng dụng công nghệ số các dự án thu hút đầu tư của Thành phố, kết hợp giới thiệu một số thành tựu kinh tế - xã hội; trưng bày, giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Ông Lê Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, sự kiện Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, các cơ chế đặc thù vượt trội và chiến lược thu hút đầu tư chất lượng cao.

Công bố sa bàn về Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Ông Lê Trung Hiếu cũng cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị bố trí Khu vực giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, các “video” giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của Thủ đô.

Hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng được diễn ra song song tại Bảo tàng Hà Nội: Không gian trưng bày phục vụ người dân, doanh nghiệp, kết hợp công bố đồ án đồng thời với không gian triển lãm giới thiệu tại Bảo tàng Hà Nội cùng ngày 29/6 để kịp thời thông tin rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp.

Phương án phân bổ không gian các tầng được thiết kế như sau: Tầng 1 (Khu vực trung tâm) bố trí Sa bàn tròn quy hoạch tổng thể (đường kính 7m) cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm; Tầng 4 có diện tích khoảng 1.200m² được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh đó, hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển, mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô, các bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn Thành phố; Bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và khu chức năng.

Ngoài ra tại Bảo tàng Hà Nội còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của Thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của Thành phố.

"Việc tổ chức đồng thời Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là sự kiện kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô - từ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, đến tầm nhìn quy hoạch dài hạn và các cơ chế, chính sách đặc thù mới được trao quyền; đồng thời là thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm của thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, ông Lê Trung Hiếu cho biết.