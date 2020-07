Người dân Sóc Trăng than trời vì “con đường đau khổ” suốt 2 năm qua

Người dân tại trung tâm thành phố Sóc Trăng bức xúc chồng bức xúc khi dự án đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố (giai đoạn 2) thi công ì ạch, chậm tiến độ, các đơn vị thi công nhiều lần xin lùi thời gian hoàn thành dự án.



Ngày nắng thì bụi mịt mù, ngày mưa thì đường ngập, các công trình thi công hệ thống thoát nước và xử lý nước thải còn dang dở trên các tuyến đường trong trung tâm thành phố đang như là cái “bẫy” luôn rình rập người tham gia giao thông. Nhiều tuyến đường vào giờ cao điểm giao thông rất lộn xộn, người tham gia giao thông chen lấn, vỉa hè biến thành lòng đường. Thậm chí, nhiều chỗ, đơn vị thi công cứ đào đi đào lại nhiều lần khiến người dân bức xúc.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng tương tự dù thi công đã lâu.



Đây là kết quả của việc dự án công trình đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng thi công ì ạch và đến nay vẫn còn ngổn ngang dù triển khai đã hơn 2 năm.



Bà Lâm Hoàng Phượng, hộ dân sinh sống ở Phường 1, thành phố Sóc Trăng bức xúc: "Từ khi triển khai cho đến nay, tôi cũng rất bức xúc, mỗi khi đi chợ về phải chạy trên một con đường "đau khổ", từ đường Phan Chu Trinh đến đường Nguyễn Văn Hữu. Lòng đường đã đào hết một bên rồi, chúng tôi không biết phải đi thế nào cho đúng cho an toàn. Không biết bao giờ thì đơn vị thi công mới trả lại mặt bằng êm ái cho bà con như trước đây".

Còn theo anh Trương Kim Diệu, cùng ngụ ở phường 1, thành phố Sóc Trăng: "Bụi bặm bay mù đường, không ngừng một phút, một giây nào. Gia đình tôi kinh doanh nên bị ảnh hưởng vô cùng. Đó là chưa kể việc hít bụi bặm suốt mấy năm nay rồi sinh bệnh".



Theo lý giải của chủ đầu tư dự án, công trình thi công còn chậm do nhiều nguyên nhân như: khó khăn do hiện trạng các tuyến đường nhỏ hẹp, vướng lưới điện, trụ điện, cây xanh... Bên cạnh đó là do ảnh hưởng của dịch nên phải thực hiện quy định giãn cách xã hội, cũng như ảnh hưởng của thời tiết… Chủ đầu tư dự kiến từ tháng 8 đến tháng 10 tới, các gói thầu sẽ hoàn thành tiến độ.

Công trình ngổn ngang trên đường Lý Thường Kiệt, thành phố Sóc Trăng.

Ông Châu Kiến Tường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng cho biết, Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng (giai đoạn 2) do Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng làm chủ đầu tư, đến nay đã triển khai thực hiện hơn 2 năm. Trong quá trình triển khai dự án đã nhận được rất nhiều thuận lợi, đó là được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền và người trên địa bàn thành phố, vì mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, dự án cũng còn gây ra những bức xúc. Đơn vị thi công đã không đảm bảo được tiến độ như đã cam kết, không đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, gây ô nhiễm và làm mất vệ sinh tại các khu vực thi công. Nhiều hố ga cũng chưa được lắp đặt nhanh chóng để đảm bảo cho việc thoát nước trong những lúc trời mưa lớn, gây ngập úng nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sinh hoạt và đi lại của người dân.

Nhiều tuyến đường đơn vị thi công chưa thảm nhựa trả lại mặt bằng.



Ông Châu Kiến Tường cho biết thêm: "Theo cam kết của chủ đầu tư, cũng như của đơn vị thi công, thì đến hết tháng 10 thì sẽ hoàn tất các dự án. Đến thời điểm đó, nếu chủ đầu tư, đơn vị thi công chưa hoàn thành thì chúng tôi sẽ xem xét các nguyên nhân về khách quan và chủ quan, để làm cơ sở xử lý bước tiếp theo".



Dự án đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng là một công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, người dân trên địa bàn thành phố Sóc Trăng đang mong mỏi các tuyến đường đã và đang triển khai dự án sớm được trả lại mặt bằng để bà con ổn định đời sống, yên tâm sản xuất, kinh doanh và trả lại vẻ mỹ quan cho trung tâm thành phố./.