Người dân Sơn La mua xăng tích trữ: Cần lực lượng chức năng vào cuộc

Tích trữ xăng dầu rất dễ cháy nổ, gây mất an toàn cho bản thân và cộng đồng; xăng dầu rất khó bảo quản vì dễ bay hơi, biến chất sau một thời gian nhất định. Chưa kể, cá nhân tích trữ xăng dầu rất dễ bị coi là hành vi đầu cơ trục lợi, nên có thể vi phạm pháp luật.



Mặc dù những ngày qua, chính quyền địa phương và ngành chức năng ở Sơn La đã một lần nữa nhấn mạnh như vậy khi tuyên truyền để người dân hiểu, không mua xăng về tích trữ, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra.

Bà con mang theo can nhựa.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, chiều 1/4, tại 2 cửa hàng xăng dầu số 04 và 214 (thuộc Công ty Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Sơn La) trên địa bàn TP Sơn La tiếp tục tái diễn tình trạng người dân mua xăng về tích trữ. Do biết nếu mang can, hoặc chai lọ để đựng, có thể không được mua, nên người dân đã đối phó bằng cách để can nhựa ở bên ngoài cây xăng, đi xe máy vào đổ xăng. Khi đổ đầy bình, sẽ quay ra ngoài trút xăng từ xe máy vào can, rồi lại đi xe máy vào mua tiếp. Có trường hợp, khi bị nhân viên cây xăng phát hiện, định không bán xăng cho thì một số người to tiếng, chối bỏ việc mình mua nhiều lần và đòi được mua tiếp…

Người dân đứng ở phía đối diện cây xăng chờ vào mua xăng.

Ông Hoàng Đông Dậu, Giám đốc Công ty Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Sơn La cho biết, ngay khi ghi nhận tình trạng người dân mua xăng về tích trữ, công ty đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra thực tế tại các cửa hàng trực thuộc. Tuy nhiên, sự việc không dễ để xử lý “Qua trao đổi, người dân chỉ nói là mua xăng về để phục vụ việc đi làm nương, mua để chở phân bón lên nương, phục vụ cho máy cắt cỏ… Có nghĩa là không phải bà con mua để tích trữ. Vì vậy, chúng tôi chỉ biết chỉ đạo, khuyến cáo các cửa hàng của mình là chấp hành nghiêm văn bản chỉ đạo của Sở Công thương là không bán cho các trường hợp có ý đồ tích trữ”, ông Hoàng Đông Dậu nói.

Khi mua xăng được đầy bình xe máy, sẽ quay trở ra trút xăng từ xe máy vào những chiếc can nhựa đã chuẩn bị sẵn từ trước để mang về nhà.

“Những dịp này rất cần chính quyền các địa phương về tận bản, xã, thậm chí về tận hộ gia đình tuyên truyền để người dân hiểu xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, trong mọi điều kiện đều phục vụ. Tránh tình trạng mấy hôm vừa rồi, sau khi xả hết lượng hàng tích trữ thì nhiều cây xăng tư nhân đã đóng cửa, khiến bà con hiểu nhầm là các cửa hàng xăng dầu cũng sẽ đóng cửa để phòng dịch bệnh. Thực chất, dịp này chỉ là đóng cửa các nhà hàng ăn uống, quán cà phê, karaoke, vũ trường, công viên… chứ cửa hàng xăng dầu thì không”, ông Dậu cho biết thêm.

Được biết, tại một số cừa hàng xăng dầu ở các huyện Bắc Yên, Sông Mã…mấy ngày qua, do cắt cử lực lượng công an, quản lý thị trường túc trực kiểm soát việc mua, bán, nên không xảy ra tình trạng người dân mua xăng tích trữ. Xem ra, các cấp, ngành chức năng tỉnh Sơn La cần vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa mới có thể ngăn chặn, chấm dứt tình trạng này, đảm bảo an toàn cho mỗi người và cộng đồng, nhất là hiện nay Sơn La và các tỉnh Tây Bắc đang là cao điểm mùa hanh khô, nguy cơ cháy nổ rất cao./.