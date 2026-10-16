English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người dân thấp thỏm lo âu khi đê hữu Đáy qua Ninh Bình nứt toác giữa mùa mưa bão

Thứ Sáu, 11:13, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tuyến đê hữu Đáy qua các xã Kim Sơn, Quang Thiện tỉnh Ninh Bình, xuất hiện nhiều điểm nứt toác, sạt lở, có vị trí kéo dài hàng chục mét. Tình trạng xuống cấp kéo dài trong khi việc khắc phục chưa dứt điểm khiến người dân sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu trước nguy cơ mưa bão, nước dâng.

Đê hữu Đáy qua Ninh Bình nứt toác, người dân thấp thỏm lo âu

Thời gian gần đây, người dân sinh sống dọc tuyến đê hữu Đáy qua các xã Kim Sơn, Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình, không khỏi lo lắng khi nhiều vị trí trên mặt đê xuất hiện tình trạng nứt nẻ, có dấu hiệu sạt lở. Đáng chú ý, một đoạn đê qua thôn Chí Tĩnh, xã Kim Sơn, ghi nhận tình trạng sạt lở phần thân đê, mặt đê nứt toác với đoạn kéo dài khoảng 40m - 50m. Tại nhiều khu vực lân cận, các vết nứt mới tiếp tục xuất hiện, làm dấy lên những lo ngại về an toàn công trình đê điều trong mùa mưa bão năm 2026.

nguoi dan thap thom lo au khi de huu Day qua ninh binh nut toac giua mua mua bao hinh anh 1
Khu vực xảy ra sạt, nứt nẻ mặt đê hữu Đáy qua xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng xuống cấp của tuyến đê hữu Đáy đã diễn ra trong nhiều năm nhưng chưa được tu bổ, sửa chữa kịp thời. Đến đầu mùa mưa bão năm 2026, những dấu hiệu hư hỏng càng trở nên rõ rệt, đặc biệt tại khu vực thôn Chí Tĩnh, xã Kim Sơn.

Ông Phạm V. Q., người dân địa phương cho biết, từ đầu năm 2026 xuất hiện tình trạng sạt lở, nứt toác ở nhiều điểm. Sau khi người dân phản ánh tình trạng sạt lở, cơ quan chức năng đã tiến hành gia cố tạm thời bằng đá mạt. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ tạm thời và sau đó nhiều điểm khác lại nứt ra trên mặt đê, kèm theo dấu hiệu sạt lở khiến chúng tôi rất lo lắng.

nguoi dan thap thom lo au khi de huu Day qua ninh binh nut toac giua mua mua bao hinh anh 2
Mặt đê nứt toác nghiêm trọng, kéo dài khoảng gần 50m

“Không chỉ đoạn qua xã Kim Sơn, khu vực phía dưới, thuộc xã Quang Thiện, cũng xuất hiện nhiều điểm nứt nẻ. Nơi đây đầu sóng ngọn gió, sông thì lớn, đê lại nhỏ và xuống cấp. Nay đê tiếp tục nứt, sạt lở như vậy khiến chúng tôi rất lo sợ, nhất là những năm gần đây thường xuyên xảy ra nước cường, mưa bão lớn”, ông Q. lo lắng.

Theo ghi nhận thực tế, các vết nứt trên tuyến đê không chỉ xuất hiện đơn lẻ mà còn phân bố tại nhiều vị trí khác nhau. Một số khu vực có dấu hiệu hư hỏng kéo dài hàng trăm mét, khiến người dân lo ngại nếu không được kiểm tra, đánh giá và xử lý kịp thời, tình trạng xuống cấp có thể tiếp tục diễn biến phức tạp khi mưa lớn, nước sông dâng cao.

nguoi dan thap thom lo au khi de huu Day qua ninh binh nut toac giua mua mua bao hinh anh 3
Nhiều vị trí nguy cơ xảy ra sụt lún, sạt lở.

Đối với người dân sống ven sông Đáy, tuyến đê không chỉ là công trình phòng, chống lũ mà còn gắn liền với đời sống, sinh hoạt và hoạt động đi lại hằng ngày. Vì vậy, những vết nứt kéo dài trên mặt đê, cùng nguy cơ sạt lở thân đê, đang trở thành nỗi bất an thường trực của nhiều hộ dân.

Đê xuống cấp kéo dài, việc khắc phục chưa dứt điểm

Bên cạnh nỗi lo về nguy cơ mất an toàn đê điều, người dân còn bức xúc trước tình trạng hư hỏng kéo dài nhưng chưa được khắc phục triệt để.

nguoi dan thap thom lo au khi de huu Day qua ninh binh nut toac giua mua mua bao hinh anh 4
Vị trí xảy ra sự cố.

Ông Nguyễn V. Đ., (xã Quang Thiện) cho rằng, tình trạng nứt nẻ, sạt lở trên tuyến đê đã diễn ra trong nhiều tháng. Trong khi đó, dọc tuyến đê xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, học tập, lao động và sinh hoạt của người dân, đặc biệt vào những ngày mưa.

“Không hiểu lý do gì mà tình trạng đê sạt lở, nứt nẻ kéo dài nhiều tháng đến nay vẫn chưa được khắc phục dứt điểm. Đê xuống cấp nghiêm trọng, người dân, học sinh đi học, đi làm và sinh hoạt gặp muôn vàn khó khăn, nhất là khi trời mưa, nhưng việc sửa chữa vẫn chưa được thực hiện triệt để”, ông Đ. bày tỏ.

nguoi dan thap thom lo au khi de huu Day qua ninh binh nut toac giua mua mua bao hinh anh 5
Để khắc phục tạm thời, cơ quan chức năng dùng đá mạt gia cố bên trong đê

Theo ông Đ., nhiều năm qua, người dân nhận thấy tại khu vực này có dự án mở rộng đường đê nhưng tiến độ thi công chậm chạp, sau đó dừng thi công. Ông lo ngại việc chậm triển khai, cùng với tình trạng tu bổ đê điều chưa kịp thời, có thể là những yếu tố cần được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ trong quá trình đánh giá nguyên nhân xuống cấp của tuyến đê.

Người dân cũng phản ánh, tình trạng hư hỏng, xuống cấp không chỉ xảy ra tại xã Kim Sơn mà còn kéo dài xuống các khu vực phía dưới như Quang Thiện và Phát Diệm. Đây là những địa bàn cần được kiểm tra tổng thể nhằm xác định chính xác phạm vi xuống cấp, mức độ ảnh hưởng và các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

nguoi dan thap thom lo au khi de huu Day qua ninh binh nut toac giua mua mua bao hinh anh 6
Dọc tuyến hữu Đáy qua xã Kim Sơn và Quang Thiện xảy ra nhiều điểm nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, dọc tuyến tính từ khu vực giáp ranh giữa xã Chất Bình và xã Kim Sơn kéo dài qua xuống các xã Quang Thiện, Phát Diệm đã, đang xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn nứt toác, có đoạn sạt lở và nhiều đoạn khác có dấu hiệu sạt lở thêm. 

Chính quyền địa phương đã báo cáo, đề nghị xử lý tuyến đê hữu Đáy

Trao đổi về tình trạng trên, lãnh đạo UBND xã Kim Sơn cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã báo cáo sự việc đến các cơ quan có trách nhiệm và phối hợp thực hiện các biện pháp khắc phục tạm thời.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND xã Kim Sơn, phạm vi quản lý tuyến đê hữu Đáy thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình. Do đó, việc kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng công trình và triển khai các giải pháp xử lý lâu dài cần có sự vào cuộc của cơ quan quản lý chuyên ngành cùng các đơn vị liên quan.

nguoi dan thap thom lo au khi de huu Day qua ninh binh nut toac giua mua mua bao hinh anh 7
Không chỉ tại vị trí xảy ra nứt toác, dọc tuyến đê hữu Đáy qua xã Kim Sơn xuống cấp nghiêm trọng kéo dài nhưng không được tu bổ kịp thời.

Trước thực trạng nhiều vị trí trên tuyến đê xuất hiện vết nứt, có dấu hiệu sạt lở, người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ an toàn của thân đê và mặt đê, đồng thời có phương án sửa chữa phù hợp. Đặc biệt, những vị trí đã xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 40m-50m và các khu vực có dấu hiệu sạt lở trên phạm vi hàng trăm mét cần được quan tâm kiểm tra, theo dõi. Các giải pháp xử lý cần căn cứ vào kết quả đánh giá kỹ thuật, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế nguy cơ phát sinh hư hỏng trong điều kiện thời tiết bất lợi.

nguoi dan thap thom lo au khi de huu Day qua ninh binh nut toac giua mua mua bao hinh anh 8
Tuyến đê hữu Đáy qua vị trí thuộc xã Ân Hoà (cũ) nay là xã Kim Sơn xuống cấp trầm trọng, người dân đi lại, sinh hoạt gặp muôn vàn những khó khăn.

Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 vẫn đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống thiên tai, việc chủ động kiểm tra, rà soát và xử lý các điểm xung yếu trên tuyến đê hữu Đáy có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn công trình và đời sống người dân.

Người dân các xã Kim Sơn, Quang Thiện mong muốn những phản ánh về tình trạng đê nứt toác, sạt lở sớm được giải quyết bằng các biện pháp cụ thể, hiệu quả. Bởi với những người sinh sống ven sông, một tuyến đê an toàn không chỉ là yêu cầu về hạ tầng mà còn là chỗ dựa để họ yên tâm lao động, học tập và sinh sống mỗi khi mùa mưa bão đến.

sat-lo-bo-song-6.jpg

Đường Bờ Tây sông Nhuệ sạt lở gây mất an toàn giao thông

VOV.VN - Đường Bờ Tây sông Nhuệ (Hà Nội), đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, đang xuất hiện nhiều điểm sụt lún, sạt lở về phía sông. Người dân sống lâu năm tại khu vực lo ngại mặt đường xuống cấp, cống thoát nước hư hỏng và sạt lở tiếp tục ảnh hưởng đến an toàn đi lại.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sạt lở bờ sông ở Tu Vũ: Phú Thọ yêu cầu di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm
Sạt lở bờ sông ở Tu Vũ: Phú Thọ yêu cầu di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

VOV.VN - Sạt lở tại xã Tu Vũ diễn biến phức tạp do mưa lớn, ảnh hưởng đến nhà ở, công trình và đất sản xuất. Chính quyền địa phương yêu cầu khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Sạt lở bờ sông ở Tu Vũ: Phú Thọ yêu cầu di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

Sạt lở bờ sông ở Tu Vũ: Phú Thọ yêu cầu di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

VOV.VN - Sạt lở tại xã Tu Vũ diễn biến phức tạp do mưa lớn, ảnh hưởng đến nhà ở, công trình và đất sản xuất. Chính quyền địa phương yêu cầu khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Phú Thọ xem xét công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở 2 điểm trên đê hữu sông Thao
Phú Thọ xem xét công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở 2 điểm trên đê hữu sông Thao

VOV.VN - UBND tỉnh Phú Thọ đang xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hai điểm sạt lở nghiêm trọng trên đê hữu sông Thao thuộc địa bàn các xã Hiền Quan, Tam Nông, đe dọa trực tiếp an toàn tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân cùng nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử.

Phú Thọ xem xét công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở 2 điểm trên đê hữu sông Thao

Phú Thọ xem xét công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở 2 điểm trên đê hữu sông Thao

VOV.VN - UBND tỉnh Phú Thọ đang xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hai điểm sạt lở nghiêm trọng trên đê hữu sông Thao thuộc địa bàn các xã Hiền Quan, Tam Nông, đe dọa trực tiếp an toàn tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân cùng nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử.

Sạt lở bờ sông Lô qua Phú Thọ dài gần 1km, nhiều nhà dân chênh vênh sát mép sông
Sạt lở bờ sông Lô qua Phú Thọ dài gần 1km, nhiều nhà dân chênh vênh sát mép sông

VOV.VN - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và 11, gần 1km bờ sông Lô thuộc địa bàn hai xã Dân Chủ và Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của hàng chục hộ dân sinh sống ven sông. Nhiều ngôi nhà hiện chỉ còn cách mép sạt vài mét, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Sạt lở bờ sông Lô qua Phú Thọ dài gần 1km, nhiều nhà dân chênh vênh sát mép sông

Sạt lở bờ sông Lô qua Phú Thọ dài gần 1km, nhiều nhà dân chênh vênh sát mép sông

VOV.VN - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và 11, gần 1km bờ sông Lô thuộc địa bàn hai xã Dân Chủ và Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của hàng chục hộ dân sinh sống ven sông. Nhiều ngôi nhà hiện chỉ còn cách mép sạt vài mét, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục