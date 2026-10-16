Người dân thấp thỏm lo âu khi đê hữu Đáy qua Ninh Bình nứt toác giữa mùa mưa bão

Đê hữu Đáy qua Ninh Bình nứt toác, người dân thấp thỏm lo âu

Thời gian gần đây, người dân sinh sống dọc tuyến đê hữu Đáy qua các xã Kim Sơn, Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình, không khỏi lo lắng khi nhiều vị trí trên mặt đê xuất hiện tình trạng nứt nẻ, có dấu hiệu sạt lở. Đáng chú ý, một đoạn đê qua thôn Chí Tĩnh, xã Kim Sơn, ghi nhận tình trạng sạt lở phần thân đê, mặt đê nứt toác với đoạn kéo dài khoảng 40m - 50m. Tại nhiều khu vực lân cận, các vết nứt mới tiếp tục xuất hiện, làm dấy lên những lo ngại về an toàn công trình đê điều trong mùa mưa bão năm 2026.

Khu vực xảy ra sạt, nứt nẻ mặt đê hữu Đáy qua xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng xuống cấp của tuyến đê hữu Đáy đã diễn ra trong nhiều năm nhưng chưa được tu bổ, sửa chữa kịp thời. Đến đầu mùa mưa bão năm 2026, những dấu hiệu hư hỏng càng trở nên rõ rệt, đặc biệt tại khu vực thôn Chí Tĩnh, xã Kim Sơn.

Ông Phạm V. Q., người dân địa phương cho biết, từ đầu năm 2026 xuất hiện tình trạng sạt lở, nứt toác ở nhiều điểm. Sau khi người dân phản ánh tình trạng sạt lở, cơ quan chức năng đã tiến hành gia cố tạm thời bằng đá mạt. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ tạm thời và sau đó nhiều điểm khác lại nứt ra trên mặt đê, kèm theo dấu hiệu sạt lở khiến chúng tôi rất lo lắng.

Mặt đê nứt toác nghiêm trọng, kéo dài khoảng gần 50m

“Không chỉ đoạn qua xã Kim Sơn, khu vực phía dưới, thuộc xã Quang Thiện, cũng xuất hiện nhiều điểm nứt nẻ. Nơi đây đầu sóng ngọn gió, sông thì lớn, đê lại nhỏ và xuống cấp. Nay đê tiếp tục nứt, sạt lở như vậy khiến chúng tôi rất lo sợ, nhất là những năm gần đây thường xuyên xảy ra nước cường, mưa bão lớn”, ông Q. lo lắng.

Theo ghi nhận thực tế, các vết nứt trên tuyến đê không chỉ xuất hiện đơn lẻ mà còn phân bố tại nhiều vị trí khác nhau. Một số khu vực có dấu hiệu hư hỏng kéo dài hàng trăm mét, khiến người dân lo ngại nếu không được kiểm tra, đánh giá và xử lý kịp thời, tình trạng xuống cấp có thể tiếp tục diễn biến phức tạp khi mưa lớn, nước sông dâng cao.

Nhiều vị trí nguy cơ xảy ra sụt lún, sạt lở.

Đối với người dân sống ven sông Đáy, tuyến đê không chỉ là công trình phòng, chống lũ mà còn gắn liền với đời sống, sinh hoạt và hoạt động đi lại hằng ngày. Vì vậy, những vết nứt kéo dài trên mặt đê, cùng nguy cơ sạt lở thân đê, đang trở thành nỗi bất an thường trực của nhiều hộ dân.

Đê xuống cấp kéo dài, việc khắc phục chưa dứt điểm

Bên cạnh nỗi lo về nguy cơ mất an toàn đê điều, người dân còn bức xúc trước tình trạng hư hỏng kéo dài nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Vị trí xảy ra sự cố.

Ông Nguyễn V. Đ., (xã Quang Thiện) cho rằng, tình trạng nứt nẻ, sạt lở trên tuyến đê đã diễn ra trong nhiều tháng. Trong khi đó, dọc tuyến đê xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, học tập, lao động và sinh hoạt của người dân, đặc biệt vào những ngày mưa.

“Không hiểu lý do gì mà tình trạng đê sạt lở, nứt nẻ kéo dài nhiều tháng đến nay vẫn chưa được khắc phục dứt điểm. Đê xuống cấp nghiêm trọng, người dân, học sinh đi học, đi làm và sinh hoạt gặp muôn vàn khó khăn, nhất là khi trời mưa, nhưng việc sửa chữa vẫn chưa được thực hiện triệt để”, ông Đ. bày tỏ.

Để khắc phục tạm thời, cơ quan chức năng dùng đá mạt gia cố bên trong đê

Theo ông Đ., nhiều năm qua, người dân nhận thấy tại khu vực này có dự án mở rộng đường đê nhưng tiến độ thi công chậm chạp, sau đó dừng thi công. Ông lo ngại việc chậm triển khai, cùng với tình trạng tu bổ đê điều chưa kịp thời, có thể là những yếu tố cần được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ trong quá trình đánh giá nguyên nhân xuống cấp của tuyến đê.

Người dân cũng phản ánh, tình trạng hư hỏng, xuống cấp không chỉ xảy ra tại xã Kim Sơn mà còn kéo dài xuống các khu vực phía dưới như Quang Thiện và Phát Diệm. Đây là những địa bàn cần được kiểm tra tổng thể nhằm xác định chính xác phạm vi xuống cấp, mức độ ảnh hưởng và các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Dọc tuyến hữu Đáy qua xã Kim Sơn và Quang Thiện xảy ra nhiều điểm nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, dọc tuyến tính từ khu vực giáp ranh giữa xã Chất Bình và xã Kim Sơn kéo dài qua xuống các xã Quang Thiện, Phát Diệm đã, đang xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn nứt toác, có đoạn sạt lở và nhiều đoạn khác có dấu hiệu sạt lở thêm.

Chính quyền địa phương đã báo cáo, đề nghị xử lý tuyến đê hữu Đáy

Trao đổi về tình trạng trên, lãnh đạo UBND xã Kim Sơn cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã báo cáo sự việc đến các cơ quan có trách nhiệm và phối hợp thực hiện các biện pháp khắc phục tạm thời.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND xã Kim Sơn, phạm vi quản lý tuyến đê hữu Đáy thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình. Do đó, việc kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng công trình và triển khai các giải pháp xử lý lâu dài cần có sự vào cuộc của cơ quan quản lý chuyên ngành cùng các đơn vị liên quan.

Không chỉ tại vị trí xảy ra nứt toác, dọc tuyến đê hữu Đáy qua xã Kim Sơn xuống cấp nghiêm trọng kéo dài nhưng không được tu bổ kịp thời.

Trước thực trạng nhiều vị trí trên tuyến đê xuất hiện vết nứt, có dấu hiệu sạt lở, người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ an toàn của thân đê và mặt đê, đồng thời có phương án sửa chữa phù hợp. Đặc biệt, những vị trí đã xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 40m-50m và các khu vực có dấu hiệu sạt lở trên phạm vi hàng trăm mét cần được quan tâm kiểm tra, theo dõi. Các giải pháp xử lý cần căn cứ vào kết quả đánh giá kỹ thuật, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế nguy cơ phát sinh hư hỏng trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Tuyến đê hữu Đáy qua vị trí thuộc xã Ân Hoà (cũ) nay là xã Kim Sơn xuống cấp trầm trọng, người dân đi lại, sinh hoạt gặp muôn vàn những khó khăn.

Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 vẫn đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống thiên tai, việc chủ động kiểm tra, rà soát và xử lý các điểm xung yếu trên tuyến đê hữu Đáy có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn công trình và đời sống người dân.

Người dân các xã Kim Sơn, Quang Thiện mong muốn những phản ánh về tình trạng đê nứt toác, sạt lở sớm được giải quyết bằng các biện pháp cụ thể, hiệu quả. Bởi với những người sinh sống ven sông, một tuyến đê an toàn không chỉ là yêu cầu về hạ tầng mà còn là chỗ dựa để họ yên tâm lao động, học tập và sinh sống mỗi khi mùa mưa bão đến.