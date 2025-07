Người dân TP.HCM tháo gỡ "chuồng cọp" mở lối thoát nạn

Người dân đồng thuận

Động thái quyết liệt này nhằm giải quyết bài toán nan giải về phòng cháy chữa cháy (PCCC), hạn chế tối đa thiệt hại về người khi có hỏa hoạn, đặc biệt sau vụ cháy đau lòng khiến 8 người tử vong, xảy ra tại cư xá Độc Lập

Ông Mai Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới phát biểu tại lễ phát động (ảnh Hà Khánh)

Sau lễ ra quân ngắn gọn tại phường Bình Quới, 9 tổ công tác gồm đầy đủ các lực lượng của phường, khu phố, cán bộ phòng PC07 và cả thợ sắt di chuyển đến các block chung cư Thanh Đa để vận động người dân tháo dỡ “chuồng cọp”.

Chung cư Thanh Đa đã xây dựng trước 1975 nên đến nay đã xuống cấp, xập xệ…Trong khi đó, phần lớn các căn hộ đều xây dựng các lồng sắt “chuồng cọp”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sau khi được tuyên truyền, đa số người dân đồng thuận và chấp nhận tháo gỡ ngay các lồng sắt.

Bà Lê Thùy Liên, hộ dân ở căn hộ 208, lô K nói: "Thấy nhiều chung cư xuống cấp và bị cháy nên tôi cũng sợ. Bây giờ có phường và công an phổ biến nên tôi đồng ý ngay, vừa để đảm bảo an toàn cho con người, vừa đảm bảo an ninh".

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tháo dỡ chuồng cọp tại chung cư (Ảnh: Hoàng Minh)

Đặc biệt, công tác tuyên truyền được UBND phường và các khu phố quan tâm qua nhiều hình thức. Nhờ đó, trước khi làm lễ phát động thì nhiều người dân đã tự giác tháo dỡ.

"Khi phát động PCCC, người dân rất ý thức, dư luận rất đồng tình. Chúng tôi tuyên truyền đến tận người dân từ băng rôn, các group zalo các khu dân cư, họ đã tự giác tháo dỡ. Vẫn còn một số hộ dân chưa tháo vì bận đi làm nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ thuyết phục được", ông Phùng Thế Anh, Bí thư Chi bộ Khu phố 6, phường Bình Quới cho hay.

Còn tại Chung cư 518 trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, trong sáng nay, nhiều hộ dân cũng đã đồng tình tháo dỡ “chuồng cọp”.

Tạo lối thoát hiểm thứ 2 tại Chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh (ảnh Tỷ Huỳnh)

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, một cư dân tại đây, cho biết, trước đây gia đình bà lắp đặt “chuồng cọp” với mục đích che chắn để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và chống trộm. Tuy nhiên, sau vụ hoả hoạn tại cư xá Độc Lập, gia đình bà cũng nhận thấy đây là bẫy chết người.

“Người dân cũng rất sợ nên họ sẽ tháo gỡ thông thoáng hết để lỡ có chuyện gì thì nhanh chóng thoát được. Nói chung yêu cầu tháo khu chuồng cọp là hợp lý”, bà Dung cho biết, ngay hôm nay sẽ chủ động thuê thợ đến tháo dỡ công trình lồng sắt.

Tại Chung cư Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây, nhiều người dân sau khi được tuyên truyền cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng để tháo dỡ chuồng cọp. Anh Nguyễn Hữu Lộc, một cư dân tại đây cho biết, khi mua nhà ở đây anh cũng đã tính phá dỡ nhưng do mỗi lần sửa nhà đều ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà, phải xin ý kiến, giấy tờ của nhiều đơn vị khiến anh Lộc cảm thấy phức tạp. Đến nay, sau khi được lực lượng chức năng đến hỗ trợ tháo dỡ một phần chuồng cọp, anh Lộc cảm thấy an tâm hơn khi trong nhà có thêm một lối thoát hiểm khi gặp sự cố.

"Thấy chuồng cọp này bít luôn cả lối thoát hiểm duy nhất của mình ở trong nhà, tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc gỡ chuồng cọp này đi. Hôm nay khi lực lượng chức năng, công an đến tuyên truyền thì gia đình tôi rất sẵn lòng phối hợp tháo dỡ và cưa đi một phần chuồng cọp này. Tôi cảm thấy yên tâm hơn. Việc có thêm một lối thoát ở đằng trước như vậy là rất hợp lý", anh Lộc chia sẻ.

Cảnh sát PCCC phổ biến cho người dân về tầm quan trọng của việc tạo thêm lối thoát hiểm trong nhà tại Chung cư Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây (Ảnh: Hoàng Minh)

Mục tiêu xóa 100% chuồng cọp

Theo ông Mai Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới, trên địa bàn phường có 23 chung cư, trong đó có 1.000/3.553 hộ có chuồng cọp. Phường xác định công tác PCCC là đặc biệt quan trọng nên đã thực hiện chỉ đạo của UBND TP, tổ chức 9 tổ công tác để tuyên truyền về công tác PCCC.

Lãnh đạo Phường Bình Quới cùng Phòng PC07 vận động người dân phá dỡ (ảnh: Hà Khánh)

Trực tiếp đi vận động các hộ dân tại các chung cư, ông Mai Quang mong muốn bà con nhân dân chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của pháp luật về PCCC, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng xử lý, cứu hộ cứu nạn; phối hợp với lực lượng chức năng để tháo gỡ các chuồng cọp.

"Phường cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức ra quân tuyên truyền, thành lập 9 tổ công tác xuống các chung cư trên địa bàn phường, làm sao đảm bảo 100% số hộ dân có lồng sắt “chuồng cọp” tự thực hiện tháo gỡ phần chuồng cọp để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và cư dân thuộc các khu vực chung cư. Đồng thời, đối với những hộ hiện nay chưa chấp hành, phường cũng sẽ ghi nhận và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật", theo ông Mai Quang.

Tặng mặt nạ phòng độc, chuông báo cháy và bình chữa cháy cho 30 hộ dân tại Chung cư Thanh Đa (ảnh Hà Khánh)

Theo Trung tá Đỗ Quang Phú, Đội trưởng Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 16, Phòng PC07, Công an TP.HCM, thời gian qua, tình trạng cháy nổ ở các chung cư, nhà trọ trên địa bàn TP đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Do đó, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và đặc biệt là 8 địa bàn để thực hiện phối hợp với UBND phường tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ các lồng sắt “chuồng cọp”, các biển quảng cáo, biển hiệu che chắn các lối thoát nạn, đặc biệt là ban công, lô gia để phục vụ cho công tác thoát nạn, cứu người khi có sự cố cháy, nổ xảy ra và kiềm chế và xử lý nhanh các vụ cháy ban đầu, tránh để cháy lan, cháy lớn.

Trung tá Đỗ Quang Phú hướng dẫn thợ sắt tháo dỡ chuồng cọp tại Chung cư Thanh Đa (ảnh Hà Khánh)

"Thời gian qua, tình hình tội phạm được kiềm chế, không còn điểm nóng và hầu như không còn tội phạm về trộm cắp nữa. Các lực lượng làm quyết liệt thì người dân sẽ tự động tháo dỡ các chuồng cọp, lồng sắt để làm sao đảm bảo an toàn, thông thoáng, phục vụ cho công tác thoát nạn khẩn cấp khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Trước mắt, sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động người dân tháo dỡ trên tinh thần là tuyên truyền, sau đó thống kê, rà soát và báo cáo UBND phường, nơi có cơ sở, nhà dân đang đóng trên địa bàn, tiếp tục tháo dỡ và thực hiện đồng bộ các giải pháp để người dân đồng thuận với chính quyền", Trung tá Đỗ Quang Phú chia sẻ thêm.

Cũng theo đại diện PC07, vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, PC07 sẽ ra quân tuyên truyền với mục tiêu xóa "chuồng cọp" ở các chung cư mà còn ở các nhà dân có gắn lồng sắt và các biển quảng cáo, biển hiệu che chắn các lối thoát nạn khẩn cấp… Việc xử lý các chuồng cọp sẽ được PC07 duy trì thường xuyên đến khi TP không còn "chuồng cọp”.

Theo kế hoạch, trong ngày ra quân, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM (PC07) sẽ phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn (loại cửa mở bản lề có cánh) các lồng sắt “chuồng cọp” tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, hộ gia đình trên địa bàn. Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, ý thức trách nhiệm với phòng ngừa cháy, nổ cho người dân bằng nhiều hình thức; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng "HELP 114", đăng ký, theo dõi Website, Zalo, Fanpage, Kênh Youtube Phòng PC07 cho người dân. Đồng thời, vận động 100% nhà ở hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ thô sơ phá dỡ; có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn. Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng", vận động người dân tích cực tham gia mô hình "Nhà tôi 3 có" nhằm chủ động tổ chức chữa cháy ban đầu khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.