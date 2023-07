Người dân viết thư cảm ơn công an xã sau khi nhận lại tài sản bị mất trộm

Theo chia sẻ của gia đình chị Nguyễn Thị Yến, vào ngày 25/6, trong lúc đi cào ốc đinh, vợ chồng chị Yến có neo đậu chiếc vỏ lãi cùng với cái máy dầu (phương tiện dùng để đi lại trên sông), có tổng trị giá gần 30 triệu đồng vào thời điểm mua, ở khu vực cống trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ B.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Yến nhận lại tài sản bị mất

Sau đó, chị Yến phát hiện chiếc vỏ lãi cùng với cái máy dầu của gia đình mình bị mất trộm nên đến trụ sở Công an xã Vĩnh Mỹ B trình báo vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vĩnh Mỹ B nắm được thông tin Công an xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu có tạm giữ chiếc vỏ lãi kèm cái máy dầu, không rõ chủ sở hữu, nhưng giống như mô tả của chị Yến.

Sau đó, công an hai xã đã phối hợp xác minh, làm rõ và tổ chức trao lại tài sản bị mất trộm cho chị Yến tại trụ sở Công an xã Phước Long.

Là gia đình thuộc diện hộ nghèo, chỉ có chiếc võ lãi là phương tiện để gia đình mưu sinh theo con nước thủy triều, chính vì vậy khi nhận được tài sản bị mất chị Nguyễn Thị Yến vô cùng vui mừng, xúc động nên đã viết thư gửi cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Công an huyện Hòa Bình và Công an xã Vĩnh Mỹ B.

Trong thư cảm ơn chị Yến bày tỏ: “Tôi rất tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm của công an xã và cũng là những giá trị thiết thực khi Đảng, Nhà nước bố trí công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã. Tôi tin tưởng rằng, lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó”.