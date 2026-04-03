Người gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành

Tuổi thơ nhiều thiếu thốn

Ít ai biết rằng, một cô gái nhỏ nhắn, có đôi mắt sáng, tròn to thông minh, người sáng lập một doanh nghiệp xã hội dành cho phụ nữ bị bạo hành có một tuổi thơ thiếu thốn và chông chênh đến thế.

Năm 13 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi học hết lớp 7, Đặng Thị Hương rời quê Phú Thọ xuống Hà Nội làm giúp việc. Những năm tháng làm “osin” với đồng lương chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng không đủ giúp cô gái nhỏ có một cuộc sống ổn định, nhưng cô gái nhỏ khao khát được đi học trở lại. Nhờ ngoan và chăm chỉ làm tốt việc nhà, Hương được chủ nhà tạo điều kiện cho đi học bổ túc.

Chị Đặng Thị Hương cùng em gái đóng bánh vào hộp, sẵn sàng chuyển tới các địa chỉ mua hàng

Việc học đang dang dở thì Hương bị cho nghỉ làm vì không cân bằng được giữa công việc và học tập. Không chấp nhận bỏ dở giấc mơ, cô bắt đầu chuỗi ngày mưu sinh khắc nghiệt: Dậy từ 2 giờ sáng nấu xôi, bán trước cổng trường, buổi trưa bán nước chè, bánh khoai, tối đạp xe đến lớp học.

Do không có đủ tiền thuê nhà, nên nơi nghỉ ngơi của cô mỗi khi đêm xuống là một khoảng trống chật hẹp dưới gầm cầu thang của một căn hộ cũ, nơi tập trung đủ thành phần lao động tự do, người nghiện. Những ngày ấy, cô gái trẻ luôn luôn mang theo một con dao nhỏ trong túi như một cách tự bảo vệ mình. Giữa bộn bề khó khăn, điều duy nhất giữ Hương ở lại Hà Nội là khát khao học tập.

“Không biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng càng học lại càng thấy mình thiếu, nên cứ muốn học mãi…”, chị Hương nhớ lại.

Tháng 4/2006, khi đang học lớp 12 hệ bổ túc, Hương trở thành học viên của KOTO, một doanh nghiệp xã hội đào tạo nghề nhà hàng, khách sạn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là bước ngoặt đầu tiên thay đổi cuộc đời chị. Từ một cô gái từng ngủ dưới gầm cầu thang, Hương dần trở thành nhân viên phục vụ, rồi thu ngân tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội, công việc mà trước đó chị chưa từng dám nghĩ tới.

Ở Hope Box, những người phụ nữ không chỉ học nghề mà còn học cách sống, học cách yêu thương chính mình

Năm 2012, Hương nhận học bổng ngành Quản trị kinh doanh quốc tế tại Australia. Với thành tích xuất sắc, chị tiếp tục theo học thạc sĩ tại Đại học Công nghệ Swinburne.

Giữa những năm tháng học tập và làm việc ở nước ngoài, Hương vẫn đều đặn gửi tiền về hỗ trợ gia đình. Nhưng nỗi day dứt lớn nhất của chị lại đến từ câu chuyện của chính em gái mình, người sống trong một cuộc hôn nhân đầy bạo lực mà không thể thoát ra.

Năm 2017, khi tham gia Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Việt - Úc, lần đầu tiên Hương trình bày ý tưởng về một mô hình giúp phụ nữ bị bạo lực gia đình có việc làm, có thu nhập và có cơ hội làm lại cuộc đời. Cũng trong năm đó, chị đưa ra một quyết định bước ngoặt: Từ bỏ công việc ổn định tại một công ty công nghệ ở Australia, từ bỏ cơ hội định cư, trở về Việt Nam để bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình, bắt đầu từ con số 0.

Hope Box - nơi bắt đầu của những cuộc đời mới

Tháng 3/2018, Hope Box chính thức được thành lập trong con ngõ nhỏ đường Âu Cơ, Hà Nội với vỏn vẹn 3 thành viên. Ban đầu, đây chỉ là một mô hình nhỏ, đào tạo nghề làm bánh và thủ công cho phụ nữ bị bạo lực gia đình, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hành trình ấy không hề bằng phẳng.

Chị Hương cho hay, khó khăn lớn nhất không nằm ở vốn hay thị trường, mà ở chính những con người mà dự án muốn giúp đỡ: “Để một người phụ nữ dám rời khỏi môi trường bạo lực đã là rất khó. Để họ tin tưởng, cam kết và bắt đầu lại còn khó hơn. Chữa lành tâm lý chiếm phần rất lớn, trong khi nguồn lực của chúng tôi lại hạn chế”.

Những ngày đầu, Hương vừa là người điều hành, làm truyền thông, vừa là người đồng hành tâm lý, thậm chí trực tiếp giải quyết những khủng hoảng cá nhân của từng thành viên.

Hope Box sẵn sàng hỗ trợ, tạo việc làm cho những phụ nữ bị bạo hành

Từng mẻ bánh nhỏ ra đời, từng đơn hàng lẻ được giao đi. Từ đó, Hope Box dần có những hợp đồng ổn định hơn, tạo ra nguồn thu nhập cho các thành viên. Nhưng giá trị lớn nhất mà nơi đây mang lại không chỉ là việc làm. Đó là một không gian an toàn, ấm áp, không áp lực, không còn những lời quát mắng hay tổn thương. Ở đó, họ không chỉ học nghề mà còn học cách sống, học cách yêu thương chính mình.

Trong căn bếp nhỏ của Hope Box, mùi bơ, đường lan tỏa. Những người phụ nữ đang cùng nhau làm bánh, trò chuyện, vui cười. Ít ai biết rằng, phía sau những nụ cười ấy là những năm tháng đầy nước mắt.

Chị Nguyễn Thị Hà từng có 7 năm sống trong cuộc hôn nhân độc hại. Ban đầu, chị nghĩ những trận bạo hành chỉ là sự nóng giận nhất thời của chồng. Nhưng rồi mức độ ngày càng tăng, khiến chị dần đánh mất lòng tự trọng, thu mình lại và không dám chia sẻ với bất kỳ ai. “Khoảng những năm 2013, em bị bạo hành thể xác. Khi đó em cứ nghĩ do mình nói hay làm gì không đúng khiến chồng nóng giận dẫn đến bị đánh đập như vậy”, chị kể.

Không công việc, không tiếng nói trong gia đình, chị rơi vào trạng thái khép kín, thậm chí có dấu hiệu trầm cảm mà không nhận ra. Phải rất lâu sau, chị mới đủ dũng cảm bước ra và Hope Box trở thành nơi chị bắt đầu lại từ đầu. Tại đây, chị được học làm bánh, làm đồ thủ công, được hỗ trợ tâm lý và cả học bổng cho con.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thanh (Lào Cai) cũng không kém phần đau đớn. Sau khi sinh hai con, không có việc làm ổn định, chị phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Áp lực kinh tế, cộng với việc hai con đều gặp vấn đề tâm lý, khiến mâu thuẫn gia đình ngày càng gay gắt. “Anh ấy đổ lỗi cho em không biết nuôi dạy con… Rồi anh ấy lại có người khác. Mẹ anh ấy vẫn bênh anh ấy lắm!”, chị nghẹn ngào.

Những tổn thương chồng chất khiến chị mất niềm tin vào chính mình. Và đến một ngày, chị biết tới và tìm đến Hope Box, chấm dứt những ngày tháng đắng cay.

Không gian ở Hope Box an toàn, ấm áp, không áp lực, không còn những lời quát mắng hay tổn thương

Học lại cách yêu thương bản thân

Tại Hope Box, những người phụ nữ không chỉ được đào tạo nghề, mà còn được đồng hành trong hành trình chữa lành. Ban đầu, nhiều người nghĩ họ sẽ rất mong manh, dễ tổn thương, nhưng thực tế, họ có một nội lực bền bỉ. “Điều quan trọng nhất là họ nhận ra giá trị của bản thân và có một công việc ổn định. Khi đó, họ sẽ không còn chấp nhận bị tổn thương”, đó là cảm nhận của cô quản lý trẻ Thanh Kiều.

Hope Box không giữ họ ở lại mãi. Mục tiêu cuối cùng là giúp họ đủ vững vàng để rời đi, tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho con cái. Tuy nhiên, hành trình ấy không hề dễ dàng. Định kiến xã hội, áp lực gia đình vẫn có thể kéo họ quay lại vòng xoáy cũ. Chính vì vậy, Hope Box không chỉ hỗ trợ cá nhân, mà còn hướng đến thay đổi nhận thức cộng đồng.

“Bạo lực gia đình không chỉ tồn tại ở những gia đình khó khăn. Có những phụ nữ rất thành công, ở vị trí cao, kinh tế vững vàng nhưng vẫn bị bạo lực. Và họ lại càng khó rời đi vì áp lực hình ảnh xã hội”. Chị Đặng Thị Hương, người sáng lập Hope Box

Theo chị Đặng Thị Hương, một trong những rào cản lớn nhất khiến phụ nữ không dám rời khỏi bạo lực chính là những định kiến ăn sâu trong văn hóa. Từ những quan niệm như “phụ nữ phải hy sinh”, “xấu chàng hổ ai”, đến áp lực giữ gìn hình ảnh gia đình, tất cả đều khiến họ lựa chọn im lặng. “Điều quan trọng nhất mà phụ nữ cần học là biết yêu thương bản thân. Khi mình ổn, mọi thứ xung quanh sẽ dần trở về đúng vị trí của nó. Nhưng nếu luôn đặt bản thân phía sau thì sẽ không bao giờ thoát ra được”, chị Hương nhấn mạnh.

Từ một ý tưởng được ấp ủ khi còn là sinh viên, Hope Box hôm nay đã trở thành một mô hình hỗ trợ thiết thực cho nhiều phụ nữ. Không dừng lại ở đó, Hương đang xây dựng các chương trình giáo dục dành cho học sinh, sinh viên nhằm phòng ngừa bạo lực giới, trang bị kỹ năng xây dựng mối quan hệ lành mạnh và kiến thức tài chính. Song song với đó là việc mở rộng hợp tác để tiêu thụ sản phẩm, tạo nguồn thu ổn định cho dự án. “Chúng tôi cần những nguồn lực bền vững để có thể duy trì hoạt động và hỗ trợ nhiều phụ nữ hơn”, chị Hương chia sẻ.

Hành trình bước ra khỏi bạo lực chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng chỉ cần một cơ hội, một bàn tay đưa ra đúng lúc, một nơi đủ an toàn để tin tưởng thì hy vọng vẫn có thể được thắp lên. HopeBox là nơi những người phụ nữ tìm lại chính mình, tìm lại giá trị và quyền được sống một cuộc đời bình yên. Ở đó, có những con người như chị Đặng Thị Hương lặng lẽ bước tiếp, để ngày càng có nhiều phụ nữ không phải ở lại một mình trong bóng tối.