Người Hà Nội vất vả trong ngày mịt mù mưa rét

Đường lên đầu cầu Chương Dương phía trung tâm Hà Nội ách tắc. Trời rét kèm mưa khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân thêm phần vất vả. Mưa rét và gió lạnh làm cho mọi người di chuyển khó khăn dưới những chiếc áo mưa lụp xụp. Cổng trường tiểu học Nguyễn Tri Phương ùn tắc do nhiều phụ huynh đưa con đi học bằng xe ô tô. Một số học sinh được phụ huynh đưa đi học bằng xe hơi dưới thời tiết mưa rét. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn thì hiện tượng mưa rét tăng cường này có thể kéo dài đến cuối tuần. Nhiệt thấp, biên độ dao động nhiệt giữa ngày và đêm không nhiều chỉ từ 12 – 18 độ khiến cho cảm giác rét kéo dài cả ngày. Vì thế, ngoài việc mặc ấm khi ra đường, chúng ta cũng cần di chuyển với tốc độ vừa phải đề phòng tình trạng trơn trượt và tầm nhìn hạn chế do mưa. Ngã tư An Dương ùn tắc do phương tiện đông vào giờ sáng kèm với công trình cầu vượt đang thi công khiến cho phương tiện đi lại khó khăn. Mưa kèm sương mù khiến tầm nhìn hạn chế. Mưa rét khiến ai ai cũng co ro trong áo ấm. Giao thông đi lại khó khăn dưới thời tiết mưa đầu giờ sáng.

Đường lên đầu cầu Chương Dương phía trung tâm Hà Nội ách tắc. Trời rét kèm mưa khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân thêm phần vất vả. Mưa rét và gió lạnh làm cho mọi người di chuyển khó khăn dưới những chiếc áo mưa lụp xụp. Cổng trường tiểu học Nguyễn Tri Phương ùn tắc do nhiều phụ huynh đưa con đi học bằng xe ô tô. Một số học sinh được phụ huynh đưa đi học bằng xe hơi dưới thời tiết mưa rét. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn thì hiện tượng mưa rét tăng cường này có thể kéo dài đến cuối tuần. Nhiệt thấp, biên độ dao động nhiệt giữa ngày và đêm không nhiều chỉ từ 12 – 18 độ khiến cho cảm giác rét kéo dài cả ngày. Vì thế, ngoài việc mặc ấm khi ra đường, chúng ta cũng cần di chuyển với tốc độ vừa phải đề phòng tình trạng trơn trượt và tầm nhìn hạn chế do mưa. Ngã tư An Dương ùn tắc do phương tiện đông vào giờ sáng kèm với công trình cầu vượt đang thi công khiến cho phương tiện đi lại khó khăn. Mưa kèm sương mù khiến tầm nhìn hạn chế. Mưa rét khiến ai ai cũng co ro trong áo ấm. Giao thông đi lại khó khăn dưới thời tiết mưa đầu giờ sáng.