Người nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Đà Nẵng được hỗ trợ 3-15 triệu đồng

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị quyết số 53 HĐND ngày 29/6/2026, quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố nghỉ ngay do sắp xếp.

Theo Nghị quyết này, đối với các thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, người hoạt động không chuyên trách không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định số 996-QĐ/TU ngày 22/6/2026 của Thành ủy Đà Nẵng và nghỉ việc ngay theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian đến hết ngày 31/7/2026 thuộc diện được hỗ trợ. Người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, chi bộ và Ban Công tác Mặt trận dôi dư do sắp xếp, được cấp có thẩm quyền thống nhất nghỉ ngay tại thời điểm bố trí nhân sự sau sắp xếp đến hết ngày 31/7/ 2026 cũng thuộc diện áp dụng chính sách này.

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Ngoài ra, đối với các thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp, người hoạt động không chuyên trách không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và nghỉ việc ngay theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cũng được xem xét hỗ trợ.

Theo đó, đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc ngay do sắp xếp được hỗ trợ một lần bằng 100% mức hỗ trợ quy định tại Điều 10 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Đối với người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc ngay do sắp xếp được hỗ trợ theo thời gian công tác: 3 triệu đồng/người công tác dưới 1 năm; 5 triệu đồng/người công tác từ 1 năm đến dưới 5 năm; 10 triệu đồng/người công tác từ 5 năm đến dưới 10 năm và 15 triệu đồng/người công tác từ 10 năm trở lên.

Đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và nghỉ việc ngay được hỗ trợ một lần được tính theo thời gian công tác; mỗi năm công tác được hưởng 1 tháng phụ cấp hiện hưởng, tối đa không quá 15 tháng/người. Trường hợp thời gian công tác dưới 1 năm vẫn được hưởng 1 tháng phụ cấp; nếu mức phụ cấp một tháng thấp hơn 3 triệu đồng thì được hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Người đã được hưởng chính sách theo Nghị quyết này nếu trong thời gian 60 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ việc được bầu, tuyển dụng lại hoặc bố trí đảm nhiệm các chức danh hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước thì phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận.

Người nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Đà Nẵng được hỗ trợ một lần từ 3 triệu đến 15 triệu đồng

Các trường hợp đã được giải quyết chế độ theo Nghị quyết số 53/2026 của HĐND thành phố ban hành ngày 29/6/2026, nhưng mức hưởng thấp hơn chính sách mới sẽ được cấp bổ sung. Dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố nghỉ việc do kiện toàn, cơ cấu lại để nâng cao chất lượng đội ngũ thuộc đối tượng điều chỉnh khoảng 188 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Nội dung của Nghị quyết này chia ra 2 nhóm đối tượng. Đối tượng thứ nhất là những người làm việc ở thôn bị tác động bởi sáp nhập, gồm 3 chức danh bán chuyên trách dôi dư và không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để tiếp tục làm việc. Thứ hai là số người làm việc ở thôn, tổ dân phố không bị sáp nhập nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, gồm 3 chức danh bán chuyên trách ở thôn, cứ công tác mỗi năm được hỗ trợ 1 tháng lương, nhưng không quá 15 tháng lương”.