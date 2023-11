Người "nối" ý Đảng với đồng bào La Hủ ở Lai Châu

Bản Nhú Ma, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu nằm cheo leo giữa mênh mông núi rừng biên cương. Đây là nơi sinh sống của 100% bà con người La Hủ và đa phần nhận thức còn hạn chế.

Ông Ly Sạ Pu luôn tích cực phối hợp cùng các lực lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đồng bào

Để bà con hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để xoá đói, giảm nghèo, những năm qua, ông Ly Sạ Pu với vai trò người đảng viên, ngưới có uy tín ở bản đã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ tập quán du canh du cư, chuyển sang định canh định cư; đồng thời động viên, khích lệ bà con thực hiện các phong trào thi đua phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá mới.

"Theo chỉ đạo của cấp trên mình phải tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu biết, tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Từ đó bà con trong bản ai cũng thi đua phấn đấu trở thành gia đình văn hóa trở lên. Ngày hội đại đoàn kết của bản năm nào cũng tổ chức, hoàn thành tốt, rất vui", ông Ly Sạ Pu chia sẻ.

Nhờ những "cầu nối" như ông Ly Sạ Pu, nhiều mô hình kinh tế trong vùng đồng bào La Hủ đã được hình thành, góp phần xóa đói giảm nghèo

Từng là điểm nóng về tệ nạn ma túy, tỷ lệ đói nghèo cao, nhưng từ khi người đảng viên già Ly Sạ Pu nghỉ chế độ về bản sinh sống, tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con xây dựng nếp sống mới thì đời sống của bà con ở Nhú Ma đã thay đổi từng ngày.

Thiếu tá Ngô Văn Phương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pa Ủ cho biết: Từ năm 2017 đến nay, ông Ly Sạ Pu đã phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức được hơn 600 cuộc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, với trên 10.000 lượt người dân tham gia.

Ông Ly Sạ Pu tuyên truyền, vận động người dân định canh định cư

"Đồng chí Ly Sạ Pu là một người cán bộ, đảng viên tiêu biểu, mẫu mực, luôn tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng để củng cố cơ sở chính trị, văn hóa, xã hội. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân và trực tiếp tham gia cùng bộ đội biên phòng và địa phương tuần tra bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn", Thiếu tá Ngô Văn Phương nói.

Ông Phạm Hồng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy xã Pa Ủ, huyện Mường Tè thông tin: ông Ly Sạ Pu trước đây là Bí thư Đảng ủy xã. Sau khi nghỉ chế độ về bản, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, rồi trưởng ban công tác mặt trận của bản. Dù ở cương vị nào, ông cũng tâm huyết và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông là tấm gương điển hình tiên tiến, là già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc ở địa phương.

Theo đại diện Đồn Biên phòng Pa Ủ, những người như ông Pu đã giúp người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

"Đối với địa bàn còn nhiều khó khăn, bà con còn hạn chế trong nhận thức cũng như trình độ phát triển kinh tế, xã hội thì những gương điển hình như thế này rất đáng trân trọng. Các anh ấy vừa là người trực tiếp ở tại cơ sở, vừa là người trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có uy tín với nhân dân. Qua những việc làm thực tế của các anh cũng đã tạo ra sức lan tỏa và là tấm gương để động viên và giúp đỡ, vận động bà con nhân dân học tập và làm theo, cũng giúp cho kinh tế - xã hội của địa phương từng bước được nâng lên", ông Phạm Hồng Bình cho biết.

Nhờ những đảng viên tâm huyết như ông Ly Sạ Pu, từ một bản gần như 100% là hộ nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của bản Nhú Ma đã giảm xuống còn hơn 50%; hầu hết bà con không còn du canh, du cư mà sinh sống tập trung tại bản, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cùng nhau góp sức xây dựng bản làng, quê hương giàu đẹp.