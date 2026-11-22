Với bà, tuổi nghỉ hưu không phải là lúc dừng lại, mà là cơ hội để tiếp tục sẻ chia, đóng góp cho cộng đồng.

Với bà Huỳnh Thị Bạch Phượng, nghỉ hưu không đồng nghĩa với ngừng cống hiến. Sau nhiều năm gắn bó với công tác dân vận, khi trở về với cuộc sống đời thường, bà vẫn dành phần lớn thời gian cho các hoạt động an sinh xã hội. Những chuyến thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh người dân đã giúp bà hiểu rõ hơn những khó khăn ở địa phương, từ đó tìm cách vận động, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời.

Khởi công cầu giao thông nông thôn do bà Phượng kết nối vận động nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm

Từng chứng kiến không ít gia đình chật vật vì nhà ở xuống cấp, người dân đi lại khó khăn do cầu đường chưa đảm bảo, hay những em nhỏ đứng trước nguy cơ gián đoạn việc học vì thiếu thốn, bà Phượng luôn trăn trở. Không có nguồn kinh phí riêng, bà chọn cách làm cầu nối, kiên trì vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay. Theo bà, giúp người nghèo không chỉ là trao một phần quà trước mắt, mà còn phải tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, vươn lên lâu dài.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn do bà Phượng kết nối vận động nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm

Bà Huỳnh Thị Bạch Phượng chia sẻ: “Tôi từng làm công tác dân vận, về hưu được 11 năm rồi, nhưng mình thấy bà con ở nông thôn mình còn nhiều khó khăn; do đó, sau khi về hưu, tôi tiếp tục đồng hành với UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Lấp Vò thực hiện chương trình an sinh xã hội. Ông bà mình nói ‘an cư mới lạc nghiệp’, người nghèo có nhà cửa ổn định thì họ sẽ tập trung phát triển sản xuất. Nông thôn nếu cầu đường phát triển thì hàng hóa mua bán của người dân cũng có giá trị cao hơn. Do đó, mong muốn của tôi là nếu còn sức khỏe, tiếp tục đồng hành cùng Đảng ủy, UBND xã Lấp Vò thực hiện chương trình an sinh xã hội; xây dựng cầu, đường nông thôn, xây nhà cho người nghèo…”.

Hỗ trợ cho học sinh để các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường

Từ suy nghĩ ấy, bà Phượng đã biến sự trăn trở thành những việc làm cụ thể. Mỗi công trình được triển khai, mỗi hoàn cảnh được hỗ trợ đều có sự tìm hiểu, kết nối và theo sát của bà. Những cây cầu mới giúp việc đi lại, giao thương của người dân thuận lợi hơn; những căn nhà tình thương giúp các gia đình nghèo có nơi ở ổn định. Với học sinh khó khăn, bà quan tâm vận động học bổng, hỗ trợ học phí định kỳ, để các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường.

Không dừng lại ở đó, bà còn duy trì kết nối các nhóm thiện nguyện với những hoạt động hỗ trợ thiết thực, từ chuyển viện miễn phí đến trao tặng áo quan cho người nghèo qua đời. Vào các dịp lễ, Tết, những phần quà nghĩa tình cũng được bà vận động trao tận tay gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Huỳnh Thị Bạch Phượng trao học bổng cho học sinh

Chia sẻ về hành trình thiện nguyện của mình, bà Huỳnh Thị Bạch Phượng cho biết: “Tính tới cuối năm 2025, cá nhân tôi cùng với các đồng chí ở các xã đã vận động được 432 cây cầu. Trong năm 2026, tôi tiếp tục vận động được 1 cây cầu, trị giá là 800 triệu đồng, trong đó tôi vận động là 430 triệu đồng; rồi 49 suất học bổng, trong đó có 4 suất đặc biệt hàng tháng mỗi em là một triệu rưỡi. Cá nhân tôi còn đứng 2 tổ từ thiện; tổ vận động xăng xe để chuyển viện từ thiện và trại mộc nghĩa tình, trại này đóng hòm tặng cho người nghèo khi mất; đã duy trì được 7 năm rồi. Rồi hàng năm vận động ít nhất là 400 phần quà. Mong muốn của tôi là lan tỏa đến được người dân trong xã Lấp Vò, để chung tay làm công tác an sinh xã hội”.

Bà Huỳnh Thị Bạch Phượng trao tiền cho người tai nạn bị mất khả năng lao động

Những con số ấy không chỉ thể hiện sự bền bỉ của một cá nhân, mà còn cho thấy sức lan tỏa từ cách làm thiện nguyện dựa trên sự kết nối và đồng hành. Bởi phía sau mỗi công trình, mỗi phần quà là sự chung sức của nhiều tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Trong đó, bà Phượng đã trở thành cầu nối đáng tin cậy, góp phần đưa nguồn lực xã hội đến đúng những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

Ghi nhận những đóng góp này, bà Phạm Thị Cẩm Duyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lấp Vò, đánh giá: “Cô Phượng là một cán bộ nghỉ hưu nhưng mà rất tâm huyết với công tác an sinh xã hội của địa phương; đã có những đóng góp tích cực; phối hợp rất chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc xã, cô đóng vai trò là người kết nối với các mạnh thường quân trong và ngoài xã, để đem nguồn lực về cho địa phương. UBND xã cũng đã có những biểu dương, khen thưởng cô trong các kỳ thi đua. Mong cô Bạch Phượng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội; hy vọng có nhiều người như cô Phượng, cùng nhau kết nối, san sẻ yêu thương, cùng thực hiện công tác an sinh xã hội của xã Lấp Vò được tốt hơn”.

Trao nhà tình thương cho người nghèo

Với bà Huỳnh Thị Bạch Phượng, niềm vui lớn nhất sau mỗi hoạt động thiện nguyện là nhìn thấy những đổi thay trong cuộc sống của người dân. Một cây cầu được xây thêm, một mái nhà vững chãi, một em học sinh được tiếp tục đến trường… tất cả đều là động lực để bà tiếp tục hành trình của mình. Tuổi nghỉ hưu có thể khép lại một chặng đường công tác, nhưng không khép lại trách nhiệm với cộng đồng. Bằng những việc làm âm thầm, bền bỉ, bà Phượng đang tiếp tục gieo những hạt mầm yêu thương, góp phần vun đắp nghĩa tình trên quê hương.