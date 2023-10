Người phụ nữ ở Bình Dương té úp mặt vào chảo dầu: Nghi tử vong do suy tim

Khám nghiệm ban đầu, nạn nhân không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Nguyên nhân tử vong nghi do suy tim, khả năng do đột quỵ. Hiện, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Bà Y. được người nhà sơ cứu (ảnh cắt từ camera dãy trọ)

Dãy nhà trọ nơi xảy ra sự việc (ảnh: ĐC)

Trước đó, như VOV đã đưa tin, khoảng 4h sáng nay, bà L.T.K.Y (53 tuổi, quê Đồng Tháp) đang ngồi chiên xôi trong phòng trọ ở phường Dĩ An, TP. Dĩ An thì bất ngờ té úp mặt vào chảo dầu nóng.

Được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong. Toàn bộ sự việc được camera nhà trọ ghi lại. Nhận được tin báo, Công an TP. Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi. Được biết, bà Y. có tiền sử bệnh bệnh tim từ năm 2015 đến nay.