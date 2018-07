Nguyên nhân ban đầu vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người chết

Sáng nay (30/7), ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn và vào Bệnh viện Đà Nẵng thăm các nạn nhân đang điều trị tại đây. Lãnh đạo Bộ GTVT nghe báo cáo tình hình vụ tai nạn.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 2 giờ 10 phút sáng. Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn khá chật, lưu lượng xe qua lại đông nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Thượng tá Phan Thanh Hồng, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn có thể do tài xế buồn ngủ: “Tuyến tránh Điện Bàn hiện nay đường rất hẹp, mỗi bên chỉ có 1 làn xe chạy và không có dải phân cách giữa. Do đó, các phương tiện lưu thông từ trong ra và ngoài vào có xung đột. Và đây là tuyến đường mà chúng tôi xác định nguy cơ tai nạn rất cao. Ngay điểm xảy ra tai nạn giao thông sáng nay thì cách đây 2 tuần cũng xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 mẹ con rất thương tâm. Nguyên nhân thì hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra xác định rõ nguyên nhân. Theo chúng tôi, có thể do lái xe khách có dấu hiệu buồn ngủ”.

Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình các nạn nhân; Đề nghị các ngành chức năng, chính quyền địa phương giúp đỡ thân nhân những người bị nạn, lo hậu sự, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn: “Trên trục đường này chúng ta có đường cao tốc. Hiện nay đường cao tốc chưa thông. Khi thông từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi thì một bộ phận xe sẽ đi trên đường cao tốc, lúc đó đường này sẽ giảm lưu lượng. Mức độ giảm như thế nào sắp tới các ngành chức năng tiếp tục có giám sát để có giải pháp tốt nhất”./. Danh tính 13 người thiệt mạng vụ xe đi rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam VOV.VN - Hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng ngóng chờ xe đưa thi thể các nạn nhân về quê nhà. Bà con hàng xóm chung tay dựng rạp, lo hậu sự.