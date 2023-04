Nguyên nhân vụ nổ khiến 2 người tử vong ở Nghệ An

Theo thông tin từ người dân, nguyên nhân vụ nổ nghi do chủ gara ô tô được một người hàng xóm nhờ cưa hộ cục sắt (nghi là bom) và xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ khiến anh Lê Tiến Hiển (sinh năm 1985, trú xóm 12, xã Quỳnh Tân) tử vong tại chỗ. Còn anh Nguyễn Duy Nhật (sinh năm 1993, trú xóm 9, xã Quỳnh Tân) sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng đã tử vong.

Hiện trường vụ việc

Ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch MTTQ xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu cho biết, trong 4 nạn nhân bị thương nặng, có 3 trẻ nhỏ đều là anh em trong một gia đình. Đến sáng nay đang được cấp cứu và đã qua nguy kịch.

“2 người tử vong, 3 cháu đi bệnh viện, giờ đã hồi phục. Chúng tôi đã đến trực tiếp động viên, sau đó sẽ hỗ trợ theo quy chế, các tổ chức, cá nhân, đều đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân”, ông Nguyễn Huy Long nói.

Trước đó, vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn 16h ngày 2/4, tại gara ô tô Lê Hiển, xóm 12, xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu). Tại hiện trường vụ nổ, chủ gara ô tô tử vong và 5 người khác bị thương.

Đến hơn 21h ngày 2/4, Công an huyện Quỳnh Lưu vẫn phối hợp với các phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ./.