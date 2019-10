Nguyên Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số

Hôm nay 5/10, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trao tặng 126 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi, tỉnh Nghệ An.

Bà Trương Mỹ Hoa trao học bổng Vừa A Dính cho học sinh Nghệ An

Số học sinh được trao học bổng đợt này là con em các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An, có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Phát biểu tại buổi lễ trao quỹ học bổng, bà Trương Mỹ Hoa mong muốn, các em học sinh tiếp tục vươn lên, phấn đấu học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, bà Trương Mỹ Hoa cùng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn thanh niên Quân đội thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đến thăm và tặng quà cho gia đình Đại úy Hồ Xuân Tuấn, đang công tác tại Bộ Tư lệnh cảnh sát biển, là thân nhân liệt sỹ Hồ Xuân Tuân tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An./.