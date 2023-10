Nhận lại ba lô tiền để quên tại khu tiếp dân trụ sở Công an

VOV.VN - Ngày 16/10, anh Nguyễn Thành Danh (SN 1994, trú khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) vừa gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên bày tỏ lòng biết ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tuy An về việc nhanh chóng truy tìm, trao trả lại tài sản bị để quên.