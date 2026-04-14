Nhân Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII: Nghe để hiểu sâu hơn

Trong một thế giới ngập tràn hình ảnh, nơi mọi thứ đều phải “hiện ra” trước mắt để được chú ý, phát thanh dường như lùi về phía sau. Không hình, không màu, không chuyển động. Một loại hình tưởng như thiếu thốn. Nhưng chính ở chỗ “không có” ấy, phát thanh lại giữ được một giá trị mà ngày càng nhiều người bắt đầu nhận ra.

Không xem được là nhược điểm rõ ràng. Truyền hình đưa ta đến tận nơi, cho ta thấy từng chi tiết, từng sắc thái. Một trận đấu, một bản tin, một câu chuyện nếu chỉ nghe thôi thì dễ hụt đi phần sống động. Trong thời đại mà cái nhìn quyết định tốc độ tiếp nhận, phát thanh khó cạnh tranh bằng sự trực quan.

Nhưng cũng chính vì không cần nhìn, phát thanh có ưu thế riêng của nó. Không giữ người ta lại trước màn hình. Không đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Một giọng nói có thể theo ta trên đường, trong bếp, giữa những công việc thường ngày. Nó không chiếm lấy thời gian, mà len vào đời sống. Âm thanh không ép buộc. Nó đồng hành.

Một giọng đọc chân thành, gần gũi nhiều khi có sức thuyết phục hơn cả những hình ảnh phô trương

Có những lúc con người không cần thêm một màn hình nữa. Mắt đã mỏi, não đã đầy. Thế giới đã quá nhiều thứ phải nhìn. Khi ấy, chỉ một giọng nói thôi cũng đủ. Nhẹ nhàng, gần gũi, thân mật, sẻ chia, không chút phiền hà.

Phát thanh không cho sẵn hình ảnh. Nó để người nghe tự tạo ra. Một câu chuyện vang lên, mỗi người tưởng tượng theo cách riêng. Không ai giống ai. Chính khoảng trống ấy làm nên chiều sâu. Không phải thiếu, mà là mở.

Trong khi truyền hình cho ta thấy mọi thứ, phát thanh cho ta quyền hình dung. Và đôi khi, cái ta tự tưởng tượng lại chạm sâu hơn cái ta nhìn thấy.

Có một điều ít được nói đến: phát thanh tử tế với đôi mắt. Trong thời đại mà con người sống cùng màn hình từ sáng đến đêm, việc được nghe mà không phải nhìn trở thành một sự giải thoát nhỏ. Không chói sáng. Không áp lực thị giác. Chỉ là âm thanh, trôi đi, vừa đủ để giữ lại.

Chính vì vậy, nếu muốn phát huy lợi thế của mình trong môi trường truyền thông cạnh tranh, nhà báo phát thanh không thể chỉ làm báo theo lối cũ. Phát thanh không mạnh ở hình ảnh, nhưng phải mạnh ở giọng nói, câu chữ và âm thanh đời sống. Một bản tin phát thanh hay trước hết phải được viết cho tai nghe, không phải cho mắt đọc. Câu phải ngắn, rõ, nhịp điệu tự nhiên, đủ sức gợi ra hình ảnh trong trí tưởng tượng của người nghe. Mỗi từ ngữ phải có sức gợi, mỗi câu chuyện phải có hơi thở đời sống.

Bên cạnh đó, nhà báo phát thanh cần tận dụng ưu thế đồng hành của loại hình này. Người nghe thường nghe khi đang làm việc khác, nên nội dung phải cô đọng, dễ tiếp nhận, đi thẳng vào điều quan trọng. Một giọng đọc chân thành, gần gũi nhiều khi có sức thuyết phục hơn cả những hình ảnh phô trương. Trong phát thanh, cảm xúc truyền qua giọng nói, qua nhịp thở, qua cách nhấn nhá từng câu chữ. Đó là thứ mà không công nghệ hình ảnh nào thay thế được.

Chương trình thi phát thanh trực tiếp của Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam, tại LHPT toàn quốc lần thứ XVII

Âm thanh cũng phải được coi là một “ngôn ngữ”. Tiếng bước chân trên con phố, tiếng gió ngoài cánh đồng, tiếng ồn ào của một khu chợ hay khoảng lặng trong một câu chuyện đời… nếu được khai thác tinh tế sẽ tạo nên bối cảnh sống động mà không cần một khung hình nào. Phát thanh hay là phát thanh khiến người ta nghe mà thấy.

Trong thời đại số, nhà báo phát thanh còn cần mở rộng không gian tồn tại của âm thanh. Podcast, nền tảng nghe trực tuyến, mạng xã hội đã giúp phát thanh thoát khỏi giới hạn của chiếc radio truyền thống. Một câu chuyện phát thanh tốt hôm nay không chỉ phát một lần rồi trôi đi, mà có thể sống lâu hơn, đi xa hơn, đến với những người nghe ở nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Sau cùng, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng câu chuyện. Khi hình ảnh không còn là lợi thế, phát thanh phải chinh phục bằng chiều sâu. Những câu chuyện đời thật, những lát cắt chân thực của xã hội, những suy nghĩ có chiều sâu được kể bằng giọng nói ấm áp sẽ giữ chân người nghe lâu hơn bất cứ hiệu ứng hình ảnh nào.

Phát thanh không phải để cạnh tranh bằng cách giống truyền hình. Nó chỉ cần giữ đúng bản sắc của mình.

Giữa vô vàn hình ảnh chuyển động, vẫn có chỗ cho một giọng nói ấm áp, tâm tình. Không phô diễn, không ồn ào, nhưng bền chắc.

Và có lẽ, trong một thế giới buộc ta phải nhìn quá nhiều, giá trị của phát thanh nằm ở một điều giản dị: có những lúc, không cần nhìn, chỉ lắng nghe ta vẫn hiểu, thậm chí hiểu rõ hơn. Cuộc sống qua những thanh âm là cuộc sống sâu lắng, không màu mè và rất thật với chính mình!