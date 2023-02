Nhanh chóng cấp phép cho lao động nước ngoài ở Bình Dương

Sau khi VOV phản ánh việc doanh nghiệp ở Bình Dương “than trời” khi liên tục bị trễ hẹn trong cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài, hiện nay, các sở, ngành liên quan ở Bình Dương đã thống nhất cách làm để tháo gỡ vướng mắc.

Nhân sự các công ty nhờ cán bộ bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp phép lao động hướng dẫn làm thủ tục (ảnh: TL)

Theo thống kê, Bình Dương hiện có 24.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Cụ thể, trong khu công nghiệp có 15.000 người, ngoài khu là 9.000 người. Theo phân cấp quản lí, lao động nước ngoài ở doanh nghiệp trong khu công nghiệp do Ban quản lí Các khu công nghiệp thẩm định, cấp giấy phép lao động, còn ngoài khu do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cấp.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thừa nhận có việc chậm trễ trong cấp mới, cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài. Nguyên nhân do hai đơn vị cấp phép đang thiếu nhân sự vì mới đây có nhiều lãnh đạo và nhân viên bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam DO liên quan đến việc cấp phép cho lao động nước ngoài.

Mặt khác, trước đây, việc cấp phép cho người lao động nước ngoài theo Nghị quyết 105/2021 của Chính phủ khá đơn giản nên việc thẩm định không mất nhiều thời gian. Đến ngày 31/12/2022, Nghị quyết 105 hết hiệu lực, hiện các đơn vị áp dụng theo Nghị định 152/2020 của Chính phủ. Vấn đề thẩm định, cấp phép cho người lao động nước ngoài theo Nghị định 152 rất chặt chẽ nên nhiều doanh nghiệp gửi hồ sơ lên đều được trả lại để bổ sung.

Trước thực tế đó, 2 đơn vị cấp phép đã tăng cường nhân lực tại phòng, ban xem xét tham mưu lĩnh vực lao động để giảm tối đa việc trễ hẹn cho doanh nghiệp. Về vấn đề doanh nghiệp chưa hiểu rõ về Nghị định 152 nên còn nhiều thiếu sót, các đơn vị chuẩn bị tổ chức tập huấn cho cán bộ nhân sự các công ty nước ngoài.

Ông Trịnh Đức Tài, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, trước đây có việc doanh nghiệp không tự đi làm hồ sơ cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài mà nhờ "dịch vụ". Nay do siết chặt quản lí và doanh nghiệp tự làm hồ sơ nên còn nhiều đơn vị chưa nắm các quy định, dẫn đến việc hồ sơ thiếu nhiều giấy tờ cần thiết.

“Sở đã chỉ đạo, chuẩn bị thực hiện soạn lại các quy định của pháp luật, quy trình và sẽ có một buổi tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Từ đó, có sự phối hợp giữa đơn vị cấp phép và doanh nghiệp có nhu cầu cấp phép lao động, để hai đơn vị "gặp nhau", giảm tối đa việc trễ hẹn trong thời gian tới”, ông Tài cho hay.

Trước đó, VOV liên tục có tin, bài phản ánh việc doanh nghiệp ở Bình Dương "than trời" vì chậm trễ trong cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài. Việc này, khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn, sản xuất bị ảnh hưởng. Với người lao động nước ngoài, giấy phép lao động quá hạn sẽ khó gia hạn visa, người lao động bị xử phạt, từ đó để lại dấu ấn không tốt trong hồ sơ xuất, nhập cảnh. Do đó, các doanh nghiệp mong muốn Bình Dương nhanh chóng xử lí./.