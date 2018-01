Nhiệt độ đột ngột giảm sâu, Sa Pa chỉ còn 3,7 độ C

So với tiết trời ấm áp như ngày 8/1, sáng 9/1, không khí lạnh ảnh hưởng mạnh tới Lào Cai khiến nhiệt độ tại các địa phương trong tỉnh đồng loạt tụt giảm hàng chục độ C, trời chuyển rét đậm, rét hại diện rộng.

Sa Pa tụt giảm 12 độ C so với ngày 8/1 xuống mức rét hại chỉ với 3,7 độ C

Sáng 9/1, tại các khu vực vùng thấp như thành phố Lào Cai và các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, nhiệt độ đo được trung bình vào khoảng 10 – 11 độ C.

Vùng núi cao huyện Bắc Hà còn 6,5 độ C. Đặc biệt, khu du lịch Sa Pa rét nhất chỉ còn 3,7 độ C.

Giá rét còn kèm theo mưa vừa, mưa nhỏ và sương mù tại một số địa phương trong tỉnh. Dự báo rét đậm, rét hại sẽ còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.

Tỉnh Lào Cai đã ra công điện khẩn chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh chống rét cho người, vật nuôi và cây trồng ngay trước đợt rét này và xác định từ nay đến hết tháng 1 sẽ là thời kỳ cao điểm rét đậm, rét hại xuất hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng ra văn bản chỉ đạo Sở Y tế tỉnh và các ngành liên quan tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa rét, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác khám, chữa và giữ ấm cho người bệnh. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kiến thức phòng chống rét; cảnh báo nguy cơ tai nạn như ngạt, bỏng, ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than.

Sơn La khả năng xuất hiện băng giá

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ đêm qua tỉnh Sơn La đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiệt độ thấp nhất lúc 7h sáng 9/1 ở huyện Mộc Châu là 4,8 độ C.

Dự báo từ nay đến hết ngày 14/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 đến 8 độ C.

Tại một vùng núi cao như huyện: Bắc Yên, Vân Hồ, Mộc Châu nhiệt độ dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá; cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai vẫn giữ ở mức độ 1.

Trước diễn biến của thời tiết, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sơn La khuyến cáo người nông dân tiếp tục thực hiện nghiêm các phương án phòng tránh rét cho đàn gia súc, gia cầm như quây bạt ủ ấm chuồng trại; không chăn thả vật nuôi vào những ngày nhiệt độ dưới 15 độ C; thường xuyên kiểm tra đàn vật nuôi nhằm phát hiện những điều bất lợi, khi vật nuôi bị ốm, chết thì phải báo cáo ngay chính quyền cơ sở và cơ quan thú y để có biện pháp xử lý kịp thời.../.

