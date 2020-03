Nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh Nghệ An phải cách ly phòng dịch

Cuối giờ chiều 9/3), Văn phòng tỉnh ủy Nghệ An cho biết đã thống kê, lập danh sách các cán bộ chủ chốt Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong diện phải thực hiện cách li tại nhà để phòng chống dịch Covid-19. Việc điều hành qua mạng công nghệ thông tin nên các công tác chỉ đạo, lãnh đạo địa phương vẫn đảm bảo và không bị gián đoạn trong thời gian cách ly.



Trao đổi với báo chí chiều 9/3, ông Phạm Trọng Hoàng, Chánh Văn phỏng tỉnh ủy Nghệ An cho biết, thực hiện tinh thần văn bản chỉ đạo 1120 của Trung ương, Nghệ An đã nâng cấp công tác phòng chống dịch nên việc thông tin cần minh bạch, rõ ràng để dư luận không đưa tin trái chiều, gây hoang mang trong nhân dân.

“Trong công tác này tuyệt đối không được che dấu bất cứ thông tin gì, nhất là không được giấu dịch, không được giấu bệnh. Tỉnh cũng đã chỉ đạo xử lý làm sao để thông tin vừa phải, đúng liều lượng để mọi người cùng nâng cao ý thức cảnh giác và ý thức dự phòng, đồng thời không để người dân hoang mang”, ông Hoàng nói.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tháp tùng Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án cầu Cửa Hội.

Việc làm này được tiến hành sau khi xác định là các lãnh đạo của tỉnh Nghệ An đã tiếp xúc gần với đoàn cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu thăm làm việc tại Nghệ An vào ngày 6 /3/2020. Mặc dù có thông tin chính thức về Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đều âm tính với Covid-19, tuy nhiên việc cách ly theo dõi vẫn được triển khai nghiêm túc.

Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An hoãn kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, theo quy định, tất cả những người tiếp xúc gần với những người đi trên khoang của máy bay phải cách ly tại nhà.

“Những người tiếp xúc gần với Đoàn công tác của Bộ KH&ĐT cũng được cách ly tại nhà, hoặc tùy theo điều kiện công việc, nếu bận việc quá, cần kíp thì có thể cách ly tại nơi làm việc. Người cách li đó có thể ở nhà hoặc ở trụ sở nhưng phải phòng hộ cho người khác, không tiếp xúc với người khác”, ông Định cho biết./.