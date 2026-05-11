Nhiều điểm mới trong đào tạo lái xe sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026

Quy định khắt khe hơn về quãng đường và thời gian thực hành

Một trong những điểm mới đáng chú ý là sự thay đổi trong cấu trúc chương trình đào tạo lý thuyết. Đối với hạng B và C1, người học sẽ được trang bị thêm nội dung kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với thời lượng 4 giờ. Bên cạnh đó, việc học trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông (4 giờ đối với hạng B và C1) và thực hành trên cabin học lái xe ô tô (2 giờ) trở thành yêu cầu bắt buộc để xét hoàn thành khóa đào tạo.

Thông tư mới cũng đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đào tạo lái xe.

Thông tư mới quy định chi tiết tổng thời gian và quãng đường thực hành tối thiểu cho từng hạng xe để đảm bảo kỹ năng lái xe thực tế của học viên. Cụ thể, hạng B1 là tổng quãng đường thực hành là 60 km. Hạng B (số tự động) sẽ có tổng quãng đường 950 km (trong đó 710 km lái trên đường giao thông). Hạng B (số sàn) và hạng C1 có tổng quãng đường lên tới 1.050 km. Đáng chú ý, để được xét hoàn thành khóa đào tạo, học viên phải đảm bảo tham dự là tối thiểu 70% thời gian học lý thuyết. Đủ thời gian và tối thiểu 50% quãng đường thực hành trên sân tập lái. Đủ quãng đường và tối thiểu 50% thời gian học thực hành trên đường giao thông.

Người dự thi cần lưu ý các tiêu chuẩn đánh giá mới để đạt yêu cầu hoàn thành khóa đào tạo trước khi thi sát hạch. Đơn củ như nội dung lý thuyết kiểm tra theo bộ câu hỏi do Bộ Công an ban hành. Phần mềm mô phỏng và bài tiến lùi hình chữ chi, phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (trên thang điểm 10). Dữ liệu từ thiết bị giám sát thời gian và quãng đường (DAT) cùng kết quả từ cabin học lái sẽ là căn cứ quan trọng để xét hoàn thành khóa học.

Siết chặt điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe

Đối với những người có nhu cầu nâng hạng giấy phép lái xe, Thông tư 17/2026/TT-BXD quy định cụ thể về thời gian lái xe an toàn là từ 02 năm trở lên. Đối với các trường hợp nâng hạng như B lên C1, B lên BE, C lên D1, D2 lên D... Từ 03 năm trở lên đối với các trường hợp nâng hạng như B lên D2, C lên CE, C lên D... Ngoài ra, người muốn nâng hạng lên các hạng D1, D2 và D bắt buộc phải có bản sao xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục hoặc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Một cải cách hành chính tích cực là việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi đạt kết quả, người học có thể được cấp chứng chỉ bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Bản điện tử sẽ được đăng tải trên hệ thống thông tin của cơ sở đào tạo, giúp cá nhân dễ dàng tự in hoặc lưu trữ trên thiết bị di động.

Thông tư cũng nêu rõ, các khóa đào tạo đã khai giảng trước ngày 1/7/2026 nhưng chưa kiểm tra hoàn thành khóa học sẽ vẫn thực hiện đánh giá theo quy định cũ tại Thông tư số 14/2025/TT-BXD.