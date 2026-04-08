Áp dụng nhận diện khuôn mặt trong đào tạo, sát hạch lái xe từ giữa năm 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2026 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, thay thế Nghị định số 160/2024, với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó có việc bắt buộc áp dụng định danh và xác thực điện tử đối với người học và dự thi bằng lái xe.

Việc áp dụng thiết bị định danh và xác thực điện tử không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người học mà còn góp phần tăng cường kiểm soát, đảm bảo quản lý chặt chẽ người học lái xe ngay từ khâu đăng ký.

Theo quy định, từ ngày 1/7/2026, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải trang bị hệ thống thiết bị và phần mềm định danh, xác thực điện tử, bao gồm công nghệ nhận diện khuôn mặt. Hệ thống này được kết nối với các nền tảng số quốc gia thông qua API, nhằm bảo đảm việc nhận diện và xác thực thông tin học viên xuyên suốt từ khi đăng ký học đến khi đăng ký sát hạch.

Đối với các trung tâm sát hạch lái xe, yêu cầu tương tự cũng được đặt ra, với thời hạn hoàn thành triển khai chậm nhất vào ngày 1/1/2027.

Theo đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, quy định mới nhằm bảo đảm việc xác thực danh tính chính xác, đồng bộ dữ liệu giữa các khâu đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hạn chế các hành vi gian lận.

Cơ quan này cho biết, hiện nay quy trình đăng ký học và thi sát hạch vẫn phụ thuộc nhiều vào giấy tờ thủ công, tiềm ẩn nguy cơ sai sót khi kê khai thông tin. “Chỉ cần nhập sai số căn cước công dân, hệ thống có thể trả về thông tin của người khác, dẫn đến dữ liệu không đồng bộ giữa các khâu”, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam nêu thực tế.

Việc áp dụng định danh và xác thực điện tử trong lĩnh vực này được ví như quy trình kiểm soát tại sân bay, khi người dùng không cần xuất trình giấy tờ mà chỉ cần quét nhận diện khuôn mặt để xác thực thông tin.

Trong thực tế triển khai, hệ thống sẽ sử dụng thiết bị đọc thẻ căn cước công dân tích hợp camera nhận diện khuôn mặt, kết hợp phần mềm xác thực sinh trắc học. Học viên chỉ cần quét thẻ căn cước, hệ thống sẽ tự động trích xuất và xác thực thông tin, thay thế cho việc kê khai thủ công như hiện nay.

Nhờ đó, thời gian xác nhận thông tin học viên được rút ngắn đáng kể, chỉ còn vài giây thay vì phải kiểm tra, đối chiếu hồ sơ như trước. Quan trọng hơn, việc xác thực chính xác danh tính sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả tình trạng học hộ, thi hộ.

Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp xây dựng dữ liệu người học “sạch” ngay từ đầu vào. Các thông tin cá nhân như nhân thân, ngày sinh, tình trạng sức khỏe, số định danh… sẽ được liên thông xuyên suốt từ khâu đào tạo đến sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Về chi phí đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết mỗi bộ thiết bị hiện có giá khoảng 15 triệu đồng. Với hơn 370 cơ sở đào tạo lái xe trên cả nước, tổng chi phí ước tính khoảng 5,5 tỷ đồng, được đánh giá là không lớn so với hiệu quả mang lại.

Đánh giá về quy định mới, đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng việc ứng dụng định danh điện tử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát chính xác người học, hạn chế gian lận, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý và tiết kiệm nhân lực cho các đơn vị liên quan.