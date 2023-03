Nhiều hoạt động an sinh tại chương trình "Tháng Ba biên giới"

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu nhi các địa phương chung đường biên giới, góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Năm 2023 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi,” chương trình “Tháng Ba biên giới” được các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tập trung triển khai 3 nhóm hoạt động trọng tâm.

Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới.

Thứ hai là hoạt động giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi giữa các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và thành lập, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Thứ ba là hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội.

Trong chương trình tại địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị, Ban Tổ chức đã trao tặng công trình “Trường đẹp cho em,” mô hình sinh kế giảm nghèo cho người dân và thanh niên vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn; tặng 2 “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh là người dân tộc thiểu số mồ côi, hoàn cảnh khó khăn và một số công trình dân sinh.

Chương trình còn tặng học bổng học sinh dân tộc thiểu số vượt khó, tặng 100 túi an sinh hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hướng Hóa…tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng./.