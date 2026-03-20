Nhiều hoạt động đặc sắc trong Lễ hội Thanh niên tại TP.HCM

Thứ Sáu, 20:48, 20/03/2026
VOV.VN - Chương trình giao lưu trực tuyến với thanh niên quốc tế, toạ đàm thanh niên với trí tuệ nhân tạo, đồng diễn Việt phục,… là những hoạt động đặc sắc diễn ra trong Lễ hội Thanh niên lần thứ 6 tại TP.HCM. Chương trình này diễn ra trong 3 ngày, từ 20-22/3 tại công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) lần thứ 6 khai mạc tối 20/3. Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội, Ban Tổ chức triển khai đồng loạt nhiều chương trình, hoạt động phong phú. 

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn thực hiện nghi thức thắp đuốc truyền thống khai mạc Lễ hội Thanh niên năm 2026 (ảnh: T.C)

Tại 7 không gian trải nghiệm đặc sắc, thanh niên và người dân có thể tìm hiểu và tham quan: không gian “Ngọn đuốc hòa bình”, “Văn học - nghệ thuật”, “Văn hóa ẩm thực”, “Sống xanh”, “ “Hội nhập quốc tế” hay không gian "Thanh niên khởi nghiệp". Các không gian này thúc đẩy tinh  thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo môi trường kết nối giữa thanh niên với doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trẻ năng động, sáng tạo, bền vững của Thành phố.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian “Công nghệ - sáng tạo” với các mô hình, sản phẩm của thanh niên, startup và nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT), chuyển đổi số, công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn,… 

Chương trình nghệ thuật Youth Fest nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Thanh niên

Cùng với đó là các chương trình nghệ thuật, đêm nhạc thanh niên Youth Concert, sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2026. Ngoài ra còn có các diễn đàn, tọa đàm, các hoạt động giao lưu quốc tế chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên quốc tế với sự tham gia của 9 đoàn đại biểu thanh niên Quốc tế, đến từ 5 quốc gia.

Dịp này, đoàn viên thanh niên và người dân còn được xem miễn phí phim "Mưa đỏ”, “Địa đạo” .

Đặc biệt, chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) sẽ được tổ chức vào tối 22/3. 

Đoàn viên thanh niên tham gia trải nghiệm các không gian tại Lễ hội 

Nguyễn Hoàng Tú, đoàn viên Đoàn phường Bình Đông (Quận 8 cũ) cho biết, năm nay Tú kỳ vọng vào những hoạt động sáng tạo tại Lễ hội Thanh niên, ngoài ra còn có các không gian giúp người tham quan tìm hiểu về bản sắc dân tộc và kiến thức an ninh – quốc phòng.

"Em thấy chương trình năm nay được tổ chức khá đầy đủ, để lại nhiều ấn tượng", Hoàng Tú nói.

Thành đoàn Đà Nẵng tuyên dương 57 cán bộ đoàn tiêu biểu

VOV.VN - Ngày 20/3, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương Giải thưởng 26/3 và khai mạc Liên hoan “Tuổi trẻ Đà Nẵng vững tin bước vào kỷ nguyên mới” năm 2026.

Vũ Hường-CTV Ánh Ngọc/VOV-TP.HCM
Tag: Lễ hội Thanh niên năm 2026 TP.HCM tháng thanh niên
Thành đoàn Hà Nội phát động Tháng Thanh niên năm 2026
VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) và hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chiều nay, 2/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức phát động Tháng Thanh niên năm 2026.

VOV.VN - Ngày 27/2, tại Trường THCS Tân Ninh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên; phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

VOV.VN - Chương trình hành động của ông Nguyễn Doãn Anh - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

