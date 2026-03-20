Nhiều hoạt động đặc sắc trong Lễ hội Thanh niên tại TP.HCM

Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) lần thứ 6 khai mạc tối 20/3. Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội, Ban Tổ chức triển khai đồng loạt nhiều chương trình, hoạt động phong phú.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn thực hiện nghi thức thắp đuốc truyền thống khai mạc Lễ hội Thanh niên năm 2026 (ảnh: T.C)

Tại 7 không gian trải nghiệm đặc sắc, thanh niên và người dân có thể tìm hiểu và tham quan: không gian “Ngọn đuốc hòa bình”, “Văn học - nghệ thuật”, “Văn hóa ẩm thực”, “Sống xanh”, “ “Hội nhập quốc tế” hay không gian "Thanh niên khởi nghiệp". Các không gian này thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo môi trường kết nối giữa thanh niên với doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trẻ năng động, sáng tạo, bền vững của Thành phố.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian “Công nghệ - sáng tạo” với các mô hình, sản phẩm của thanh niên, startup và nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT), chuyển đổi số, công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn,…

Chương trình nghệ thuật Youth Fest nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Thanh niên

Cùng với đó là các chương trình nghệ thuật, đêm nhạc thanh niên Youth Concert, sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2026. Ngoài ra còn có các diễn đàn, tọa đàm, các hoạt động giao lưu quốc tế chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên quốc tế với sự tham gia của 9 đoàn đại biểu thanh niên Quốc tế, đến từ 5 quốc gia.

Dịp này, đoàn viên thanh niên và người dân còn được xem miễn phí phim "Mưa đỏ”, “Địa đạo” .

Đặc biệt, chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) sẽ được tổ chức vào tối 22/3.

Đoàn viên thanh niên tham gia trải nghiệm các không gian tại Lễ hội

Nguyễn Hoàng Tú, đoàn viên Đoàn phường Bình Đông (Quận 8 cũ) cho biết, năm nay Tú kỳ vọng vào những hoạt động sáng tạo tại Lễ hội Thanh niên, ngoài ra còn có các không gian giúp người tham quan tìm hiểu về bản sắc dân tộc và kiến thức an ninh – quốc phòng.

"Em thấy chương trình năm nay được tổ chức khá đầy đủ, để lại nhiều ấn tượng", Hoàng Tú nói.