Thành đoàn Đà Nẵng tuyên dương 57 cán bộ đoàn tiêu biểu

Thứ Sáu, 16:59, 20/03/2026
VOV.VN - Ngày 20/3, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương Giải thưởng 26/3 và khai mạc Liên hoan “Tuổi trẻ Đà Nẵng vững tin bước vào kỷ nguyên mới” năm 2026.

57 cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng 26/3 lần này của Thành Đoàn Đà Nẵng là những cán bộ Đoàn đã có nhiều sáng kiến, giải pháp mới được áp dụng thành công trong thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Nhiều tấm gương thanh niên đi đầu trong cải cách hành chính, giữ gìn văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

“Nhận được Giải thưởng 26/3 là niềm vinh dự lớn đối với bản thân. Trong thời gian qua, tôi đã tích tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trên địa bàn, triển khai các công trình phần việc thanh niên, hỗ trợ bà con hoàn cảnh khó khăn. Tôi sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực”, bạn A Lăng Crom, Bí thư Đoàn xã Tây Giang chia sẻ khi nhận giải thưởng.

Thành Đoàn Đà Nẵng trao Giải thưởng 26/3 cho cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Cũng trong dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng đã khai mạc Liên hoan “Tuổi trẻ Đà Nẵng vững tin bước vào kỷ nguyên mới” năm 2026. Tại đây diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Trang trí gian hàng; Thi tìm hiểu kiến thức 51 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng, Liên hoan văn nghệ “Tuổi trẻ Đà Nẵng với bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam” cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.

Thanh niên Đà Nẵng lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng hộ dân

VOV.VN - Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” do Trung ương Đoàn phát động, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo nhằm phổ cập kiến thức, góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số trong cộng đồng, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ đến mọi tầng lớp xã hội.

 

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Đơn hàng tăng, doanh nghiệp tại Đà Nẵng tuyển thêm lao động
Đơn hàng tăng, doanh nghiệp tại Đà Nẵng tuyển thêm lao động

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng có nhiều đơn hàng mới nên nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao.

Đơn hàng tăng, doanh nghiệp tại Đà Nẵng tuyển thêm lao động

Đơn hàng tăng, doanh nghiệp tại Đà Nẵng tuyển thêm lao động

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng có nhiều đơn hàng mới nên nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao.

Đà Nẵng hỗ trợ “mái ấm công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Đà Nẵng hỗ trợ “mái ấm công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng có kế hoạch hỗ trợ xây mới và sửa chữa 60 “mái ấm công đoàn” tặng đoàn viên, người lao động gặp khó khăn về nhà ở trong năm 2026.

Đà Nẵng hỗ trợ “mái ấm công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Đà Nẵng hỗ trợ “mái ấm công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng có kế hoạch hỗ trợ xây mới và sửa chữa 60 “mái ấm công đoàn” tặng đoàn viên, người lao động gặp khó khăn về nhà ở trong năm 2026.

Đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi Đà Nẵng
Đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi Đà Nẵng

VOV.VN - Những năm gần đây, các chương trình, dự án của Đảng và Nhà nước đã góp phần nâng cao đời sống đồng bào Cơ Tu ở các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Nhiều hộ đồng bào Cơ Tu tự lực vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục đầu tư nguồn lực, đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi.

Đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi Đà Nẵng

Đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi Đà Nẵng

VOV.VN - Những năm gần đây, các chương trình, dự án của Đảng và Nhà nước đã góp phần nâng cao đời sống đồng bào Cơ Tu ở các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Nhiều hộ đồng bào Cơ Tu tự lực vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục đầu tư nguồn lực, đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi.

