Thành đoàn Đà Nẵng tuyên dương 57 cán bộ đoàn tiêu biểu

57 cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng 26/3 lần này của Thành Đoàn Đà Nẵng là những cán bộ Đoàn đã có nhiều sáng kiến, giải pháp mới được áp dụng thành công trong thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Nhiều tấm gương thanh niên đi đầu trong cải cách hành chính, giữ gìn văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

“Nhận được Giải thưởng 26/3 là niềm vinh dự lớn đối với bản thân. Trong thời gian qua, tôi đã tích tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trên địa bàn, triển khai các công trình phần việc thanh niên, hỗ trợ bà con hoàn cảnh khó khăn. Tôi sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực”, bạn A Lăng Crom, Bí thư Đoàn xã Tây Giang chia sẻ khi nhận giải thưởng.

Thành Đoàn Đà Nẵng trao Giải thưởng 26/3 cho cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Cũng trong dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng đã khai mạc Liên hoan “Tuổi trẻ Đà Nẵng vững tin bước vào kỷ nguyên mới” năm 2026. Tại đây diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Trang trí gian hàng; Thi tìm hiểu kiến thức 51 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng, Liên hoan văn nghệ “Tuổi trẻ Đà Nẵng với bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam” cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.