Nhiều hoạt động mừng Quốc khánh 2/9 tại TP.HCM



TP.HCM tổ chức hoạt động triển lãm kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9. Thời gian từ ngày 19/8 đến 5/9 tại 3 khu vực: đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn); Công viên đường Nguyễn Du (phường Thủ Dầu Một); Nhà truyền thống cách mạng (số 1 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu).

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực đang thi công sân khấu cho chương trình nghệ thuật tối 2/9, các màn hình led ở đây liên tục chiếu hình ảnh kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9

Ngoài ra trong ngày 2/9, chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra lúc 19h30 tại 3 khu vực gồm sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn giao với đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn), sân khấu ngoài trời Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Công viên Quảng trường Bà Rịa ( phường Bà Rịa).

Cũng trong ngày 2/9 từ 21h-21h15, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm. Trong đó, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Bốn điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và Khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè.

Tại Đường sách TP.HCM cũng tổ chức không gian trưng bày “Dấu ấn lịch sử qua những trang sách” từ ngày 26/8 đến 3/9 với các đầu sách về lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những cuốn sách được trưng bày gồm Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Một chặng đường lịch sử, Những bài học của Cách mạng tháng Tám, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bác Hồ với nhân dân - Những chuyện kể,…

Tham quan không gian trưng bày tại Đường sách, Hoàng Gia Kim sinh viên năm 2 trường Đại học Công nghệ TP.HCM cho biết, hiện tại các phương tiện truyền thông đang đăng tải nhiều thước phim về công cuộc kháng chiến của cha ông ta. Từ đó những người trẻ như Kim có thể hình dung được sự khốc liệt của chiến tranh. c

"Vì vậy, em rất mong những người trẻ như tụi em ngày nay sẽ tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, trân quý nó hơn và thêm tự hào vì hai tiếng Việt Nam", anh Kim nói.

Một con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành) treo băng rôn và cờ rực rỡ

Hội sách chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9

Dọc đường đi bộ Nguyễn Huệ treo các băng rôn chào mừng

Cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng tại một toà nhà cao tầng trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Bến Thành)

Khu vực đường Nguyễn Thái Bình

Một người dân trên đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành sắp xếp lại những chiếc lá cờ để chuẩn bị trang trí trước cửa hàng

Một con hẻm trên đường Nguyễn Trãi, hai bên khu dân cư đều đã treo cờ rực rỡ