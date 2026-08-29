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5 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh: Cú hích cho du lịch và kinh tế dịch vụ

Thứ Bảy, 09:40, 29/08/2026
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VOV.VN - Năm ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 đang tạo điều kiện để người dân có những chuyến đi phù hợp, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ. Từ lữ hành, lưu trú đến vận tải, ăn uống, vui chơi, mua sắm… kỳ nghỉ được kỳ vọng tạo thêm sức mua cho nhiều lĩnh vực.

Không khí sẵn sàng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã bắt đầu tại nhiều điểm đến, khi du khách lên kế hoạch, doanh nghiệp tăng công suất phục vụ, còn các địa phương rà soát những điều kiện cần thiết để một kỳ nghỉ diễn ra an toàn, thuận tiện. Với nhiều gia đình, 5 ngày nghỉ cũng là khoảng thời gian đủ dài để lựa chọn một hành trình phù hợp.

Chị Trần Trúc Linh, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: “Năm nay được nghỉ 5 ngày nên gia đình tôi muốn tranh thủ đi du lịch, vừa nghỉ ngơi vừa có thêm thời gian trải nghiệm. Chúng tôi ưu tiên những điểm đến di chuyển thuận tiện, có chỗ nghỉ sạch sẽ, dịch vụ rõ ràng và phù hợp với gia đình. Ngoài giá cả thì điều chúng tôi quan tâm là điểm đến có gì mới, có những hoạt động để cả nhà cùng tham gia. Nếu trải nghiệm tốt thì chắc chắn sẽ muốn quay lại vào những dịp khác”.

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Du khách trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Từ nhu cầu của du khách, các doanh nghiệp lữ hành cũng đang điều chỉnh sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn. Nhiều doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu thị trường từ khá sớm và tập trung vào sản phẩm linh hoạt, kết hợp tour và hình thức combo vé máy bay, khách sạn tự chọn để đáp ứng nhu cầu tiết kiệm và chủ động thời gian của du khách. Cùng với mở rộng lựa chọn về điểm đến, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu lịch trình và bổ sung trải nghiệm đang trở thành cách doanh nghiệp cạnh tranh để thu hút khách.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing PestPrice Travel, cho biết: “Kỳ nghỉ 5 ngày giúp du khách có thể lựa chọn những chương trình dài ngày hơn, thay vì chỉ đi một đến hai ngày. Qua lượng khách đặt tour và tìm hiểu thông tin, chúng tôi nhận thấy nhu cầu du lịch dịp này khá tích cực. Doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nhân sự, phương tiện, hướng dẫn viên và các chương trình phù hợp với từng nhóm khách. Chúng tôi kỳ vọng lượng khách dịp Quốc khánh sẽ tăng so với những kỳ nghỉ ngắn ngày”.

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Bảo tàng dân tộc học là điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế khi đến thăm Hà Nội.

Không chỉ các hãng lữ hành, cơ sở lưu trú cũng đứng trước cơ hội tăng công suất và doanh thu trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Với một kỳ nghỉ kéo dài, bài toán đặt ra không dừng ở việc có đủ phòng phục vụ du khách, mà là làm thế nào để tăng giá trị của mỗi lượt lưu trú, tạo thêm trải nghiệm và khuyến khích du khách sử dụng nhiều hơn các dịch vụ tại điểm đến.

Giải bài toán này, nhiều cơ sở lưu trú đang có xu hướng kết hợp phòng nghỉ với các dịch vụ như: ẩm thực, thư giãn, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động trải nghiệm. Cách làm này vừa tạo thêm lựa chọn cho du khách, vừa giúp doanh nghiệp tăng nguồn thu ngoài tiền phòng.

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Khách tham quan tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Ông Nguyễn Đắc Hiếu, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake cho biết: “Chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ phòng nghỉ, khu vực ăn uống và các dịch vụ phục vụ khách trước kỳ nghỉ. Nhân lực cũng được bố trí đầy đủ hơn trong những ngày cao điểm để bảo đảm phục vụ nhanh và chu đáo. Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và an toàn cho khách được kiểm tra thường xuyên. Ngoài dịch vụ lưu trú, chúng tôi cũng chuẩn bị thêm một số hoạt động để khách có thêm trải nghiệm và có thể dành nhiều thời gian hơn tại điểm đến”.

Phối hợp với các doanh nghiệp du lịch, lưu trú, để kích cầu và đón dòng khách tăng trong những ngày lễ, nhiều địa phương đã tổ chức các chuỗi sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí nhằm thu hút du khách trong các dịp nghỉ lễ.

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Không gian văn hóa Hồ Văn luôn hấp dẫn người dân thủ đô và du khách trong những ngày nghỉ lễ, cuối tuần.

Tại Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ lễ, ngoài việc làm mới các điểm đến, mở rộng không gian trải nghiệm cho người dân và du khách, thành phố còn miễn phí sử dụng hệ thống xe buýt trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị. Riêng ngày 2/9, thành phố mở cửa miễn phí 17 điểm tham quan có thu phí. Những chính sách này vừa tạo thuận lợi cho việc đi lại, tham quan, vừa giúp người dân và du khách tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Hà Nội.

Theo ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ: “Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị phục vụ cho kỳ nghỉ dịp 81 năm ngày Quốc khánh 2/9 đến nay thành phố Hà Nội đã triển khai đồng loạt công tác từ trang trí, chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và đặc biệt là đã có những hướng dẫn đối với các địa phương để đảm bảo công tác phục vụ đón một lượng lớn du khách đến với Thủ đô”.

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Trải nghiệm văn hóa 54 dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Có thể thấy, kỳ nghỉ lễ dài ngày đang là cơ hội để ngành du lịch và các dịch vụ liên quan tăng trưởng mạnh và thu hút dòng tiền lớn từ người dân. Theo thống kê đến ngày 25/8, Vietravel đã ghi nhận khoảng 16.000 lượt khách đăng ký tour dịp Quốc khánh, tăng 32% so với cùng kỳ; nhiều tuyến đạt tỷ lệ lấp đầy 70 đến 80%. Lượng khách này không chỉ mang doanh thu về cho doanh nghiệp lữ hành, mà còn tạo thêm việc làm và nguồn thu cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng, vận tải, điểm tham quan và các hộ kinh doanh dịch vụ tại điểm đến. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp, các địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới điểm đến, nhằm giữ chân và thu hút du khách quay lại trong tương lai.

Huyền Trang/VOV1
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