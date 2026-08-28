Nhiều lao động ở Sơn La sẽ tham gia làm việc tại thị trường Hàn Quốc

Việc hỗ trợ, kết nối, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những hướng đi chiến lược của tỉnh Sơn La trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại Phiên họp thứ Năm UBND tỉnh Sơn La.

Trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội ở tỉnh Sơn La còn nhiều khó khăn, mỗi năm, có hàng chục nghìn lao động đến độ tuổi tham gia thị trường lao động; tuy nhiên, cơ hội việc làm trong tỉnh còn hạn chế, tỷ lệ lao động thiếu việc làm, làm việc không ổn định vẫn còn ở mức cao, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Theo Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, đơn vị đã chủ động làm việc với một số địa phương của Hàn Quốc và đã có 2 tỉnh thuộc nước này đến Sơn La để ký thoả thuận, tuyển chọn người lao động đi làm việc thời vụ. Bà Lương Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La thông tin: Đến thời điểm hiện tại, có 56 lao động của Sơn La đã đủ các điều kiện đi làm việc tại Hàn Quốc. Dự kiến ngày 3/9 tới đây, 29 người sẽ được cấp visa và xuất cảnh, đợt 2 dự kiến xuất cảnh vào tháng 10/2026. Thời gian làm việc theo hợp đồng là 8 tháng; mức lương mỗi tháng khoảng 39 triệu đồng/người (1 ngày làm việc 8 tiếng, chưa kể làm thêm).

Giám đốc Sở Nội vụ Sơn La thông tin về việc hỗ trợ kết nối, đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

"Trong thời gian tới, nếu nội dung này được đẩy mạnh sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đó là có 5.000 người đi xuất khẩu lao động trong nhiệm kỳ, vừa lao động thời vụ, vừa lao động dài hạn. Sở Nội vụ cũng đã phối hợp với các ngành, xây dựng nghị quyết quy định về mức hỗ trợ, các khoản vay theo quy định cho người lao động. Ngay sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành, Sở sẽ tham mưu xây dựng hướng dẫn để triển khai." - bà Hoa thông tin thêm.

Theo đề án của UBND tỉnh Sơn La về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2025-2030, địa phương phấn đấu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; phấn đấu 100% người lao động tham gia chương trình được đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng và tư vấn pháp luật đầy đủ trước khi xuất cảnh; ít nhất 70% người lao động sau khi về nước có việc làm ổn định hoặc tự tạo việc làm tại địa phương; 100% xã, phường của tỉnh có lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Hiện nay tỉnh đang nỗ lực triển khai đề án, phối hợp với các tổ chức, các nước để tăng cường xuất khẩu lao động. Tỉnh sẽ cố gắng thúc đẩy hợp tác với các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản để xuất khẩu lao động. Mới đây chúng tôi cũng có làm việc trực tiếp với Đại sứ quán Nhật Bản, để trong thời gian tới đây sẽ mở rộng xuất khẩu lao động của Sơn La sang Nhật Bản.

Các cấp, các ngành phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ người lao động...

Sơn La là tỉnh miền núi, với trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khoảng 805.000 người; bình quân mỗi năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng trên 20.000 người. Việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong các giải pháp quan trọng giải quyết việc làm và còn là hướng đi chiến lược giúp tăng thu nhập, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần chấm dứt tình trạng đưa người đi làm việc ở nước ngoài trái pháp luật.