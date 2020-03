Nhiều nhà trọ ở Bình Dương miễn giảm tiền trọ cho người lao động

Khi dịch Covid-19 ảnh hưởng đến công ăn việc làm của công nhân, người lao động, các chủ trọ ở Bình Dương đang đồng loạt san sẻ khó khăn với khách trọ thông qua việc miễn, giảm tiền thuê trọ.

Đó là câu chuyện giữa chị Đoàn Thùy Dương, chủ 80 phòng trọ ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và khách thuê trọ.

Chị Đoàn Thùy Dương (phải) đến thông báo miễn tiền trọ cho khách trọ

San sẻ những khó khăn cùng người lao động, chị Dương đã đến từng phòng thông báo miễn tiền trọ trong tháng 4 và tháng 5 cho khách trọ. Mỗi phòng trọ của chị có giá từ 1,2 triệu đến 1,4 triệu đồng. Nếu miễn tiền phòng trọ, thu nhập gia đình sẽ mất đi vài trăm triệu đồng nhưng đổi lại chị Dương cảm thấy hạnh phúc khi giúp mọi người nhẹ bớt phần nào gánh nặng chuyện cơm áo, gạo tiền trong những ngày dịch bệnh.



Chị Thùy Dương cho biết: nhiều người ở với chị lâu rồi, bây giờ dịch bệnh, công việc của công nhân, người lao động bị ảnh hưởng ít nhiều, nên rất cảm thông, cố gắng chia sẻ bớt những khó khăn, nhọc nhằn của những khách trọ…

Chưa dừng lại đó, chị Dương còn mua khẩu trang vải kháng khuẩn, nước rửa tay và gạo tặng cho người thuê phòng. Trong lúc cuộc sống đang khó khăn, nhận mỗi người 10kg gạo, chị Trần Ngọc Phượng (quê Đồng Tháp) xúc động nói, chủ giảm tiền trọ 2 tháng chị tiết kiệm thêm được 2,4 triệu đồng. Nhờ có vậy, chị và gia đình đỡ chật vật, cố gắng cầm cự trong thời gian chờ con gái đi tìm việc làm mới.

Được miễn, giảm tiền trọ trong lúc khó khăn vì dịch bệnh, công nhân có thêm điều kiện lo cho gia đình

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đời sống của nhiều công nhân, người lao động từ các tỉnh đến Bình Dương sinh sống, làm việc gặp nhiều khó khăn. Việc làm không ổn định, thu nhập giảm sút nhưng hàng tháng vẫn phải trang trải chi phí sinh hoạt và tiền thuê phòng. Điều này đã khiến đời sống anh em công nhân, người lao động vốn vất vả, nay chật vật khó khăn hơn.



Đồng cảm với những hoàn cảnh như vậy, nhiều chủ trọ mong muốn chia sẻ một phần khó khăn bằng cách xem xét từng trường hợp cụ thể giảm tiền thuê trọ từ 20 đến 50% cho người thuê phòng. Cụ thể, như chủ nhà trọ Kim Anh ở thành phố Thủ Dầu Một; nhà trọ Nam Phong ở thành phố Thuận An; nhà trọ Hồng Phúc ở thành phố Dĩ An...



Hay tin chủ nhà trọ sẽ giảm tiền thuê trọ cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bà Tô Ngọc Diệp, đang sống tại khu nhà trọ Hồng Phúc ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xúc động nói, bà và con gái từ miền Tây lên Bình Dương làm việc. Cuộc sống xa quê đã khó nay còn khó khăn hơn do dịch bệnh không thể đi bán vé số như mỗi ngày, con gái thì đã mất việc do công ty ngưng hoạt động.



“Tôi mong rằng ai cũng được giảm tiền phòng trọ để giúp cho mọi người đang khổ bởi lo sợ dịch bệnh không dám đi làm. Làm được vậy quý lắm đã chia sẻ được với nhau trong lúc dịch bệnh”, bà Diệp nói.

Đồng hành với công nhân, người lao động, Sở Công thương tỉnh Bình Dương cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê trọ cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mặc dù chưa được vận động nhưng nhiều chủ trọ ở Bình Dương đã chủ động miễn, giảm tiền thuê cho khách trọ. Những hành động ý nghĩa này đã lan tỏa điều tốt đẹp, ấm áp tình người. Và nếu có thêm nhiều chủ nhà trọ cùng chung tay hơn nữa thì cuộc sống chắc chắc sẽ ấm áp hơn giữa những lo toan mùa dịch bệnh./.