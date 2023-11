Nhiều nơi ở Hà Tĩnh ngập sâu, ô tô liều mình "bơi" giữa biển nước

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12/11 đến trưa 13/11, nhiều nơi ở Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, có nơi mưa rất to. Lượng mưa vùng núi và ven biển phía bắc phổ biến 50 - 100mm có nơi trên 100mm; ven biển phía nam phổ biến 100 - 200mm có nơi trên 200mm.

Tại huyện Lộc Hà, sáng 13/11, khu vực đường liên xã Thạch Châu - Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị nước lũ nhấn chìm, mênh mông nước.

Trước tình hình trên, chiếc xe ô tô bán tải chạy theo hướng Thạch Châu về Thạch Mỹ phải nhờ một người lội bộ dẫn đường rồi liều mình băng qua dòng nước lũ. Chứng kiến cảnh chiếc xe nhích từng tý qua dòng nước lũ khiến nhiều người khiếp sợ.

Mưa lớn đã khiến nhiều nơi như thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà ngập sâu. Đặc biệt, tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) nhiều tuyến đường bị ngập nước, QL 1 đi qua thị trấn này có đoạn bị ngập từ 0,2-0,3m khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Nhiều trường học ở Hà Tĩnh ngập sâu khiến học sinh phải nghỉ học. (Ảnh: N.T)

Để ứng phó với mưa lớn, 4 trường mầm non tại thị trấn Nghèn và nhiều trường học trên địa bàn huyện Can Lộc đã quyết định cho trẻ nghỉ học.

Đặc biệt, mưa lớn khiến một bức tường bao dài hơn 100m của trường học tại xã Quang Lộc (Can Lộc) đổ sập, rất may, vụ việc không gây thương vong về người.

Ông Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động theo dõi sát tình hình, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kế hoạch kịp thời ứng phó. “Công an, quân sự, dân quân và địa phương đã bố trí lực lượng, sẵn sàng công tác ứng cứu, giúp bà con di dời khi cần thiết”, lãnh đạo huyện Can Lộc thông tin.

Tại huyện Hương Sơn, khoảng 4h ngày 13/11, mưa lớn khiến khối lượng lớn đất đá từ núi Nầm sạt lở, đổ ập xuống chắn ngang quốc lộ 8A, nơi tiếp giáp giữa xã Sơn Châu và xã Kim Hoa.

Hiện, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông tại khu vực sạt lở.

Một số hình ảnh ngập lụt tại Hà Tĩnh trong sáng 13/11:

Người dân di dời tài sản, kê cao đồ đạc. (Ảnh: V.N)

Xe cộ nhích từng tý đi qua quốc lộ 1A ở thị trấn Nghèn. (Ảnh: V.N)