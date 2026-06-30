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Nhiều trường đại học top đầu công bố danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng

Thứ Ba, 15:09, 30/06/2026
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VOV.VN - Nhiều trường đại học như Đại học Luật Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương cùng các cơ sở đào tạo lớn khác đã công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học chính quy năm 2026.

Đại học Ngoại thương: 720 hồ sơ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Trường Đại học Ngoại thương cho biết đã hoàn thành xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2026 theo quy định.

Năm nay, trường tiếp nhận 720 hồ sơ, gồm 346 hồ sơ tuyển thẳng và 476 hồ sơ ưu tiên xét tuyển.

Trong đó, nhiều thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, thành viên đội tuyển quốc gia và đạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Đáng chú ý, nhiều thí sinh còn sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cao, như 84 thí sinh đạt IELTS từ 8.0 trở lên, 35 thí sinh đạt HSK 6, 12 thí sinh đạt JLPT N1 và 9 thí sinh đạt DALF C1...

Danh sách trúng tuyển thẳng được gửi qua email đăng ký của thí sinh trên hệ thống tuyển sinh của trường.

Thông báo về kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2026 tại đây

128 thí sinh trúng tuyển thẳng Đại học Luật Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố danh sách 128 học sinh lớp 12 đủ điều kiện trúng tuyển thẳng vào đại học chính quy khóa 51 (2026–2030).

Nhà trường lưu ý, thí sinh trúng tuyển thẳng vẫn phải đáp ứng điều kiện tốt nghiệp THPT năm 2026, dự kiến được Bộ GD&ĐT công bố vào 8h sáng ngày 1/7.

Các thí sinh cần thực hiện xác nhận nhập học và đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng kế hoạch. Trường chỉ công nhận kết quả xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng theo quy định trên hệ thống.

Link tra cứu kết quả xét tuyển thẳng tại đây

Đại học Kinh tế quốc dân: 311 thí sinh trúng tuyển thẳng

Đại học Kinh tế quốc dân cũng đã công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học năm 2026.

Trong đó có 311 thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi quốc gia và thí sinh đạt giải Nhất Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng.

Ngoài ra, trường xét trúng tuyển 1 thí sinh khuyết tật đặc biệt nặng và 1 thí sinh dân tộc rất ít người theo quy định của Bộ GD&ĐT và của nhà trường.

Nhà trường yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 và đạt tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp xét tuyển từ 15 điểm trở lên (thang 30), trừ trường hợp được đặc cách tốt nghiệp.

Đại học Kinh tế quốc dân cũng áp dụng chính sách ưu tiên xét tuyển với 314 thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, với mức cộng điểm từ 0,5 đến 1,5 điểm tùy giải.

Link tra cứu kết quả xét tuyển thẳng tại đây

Tại phía Bắc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có 155 thí sinh trúng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) và một số cơ sở đào tạo khác cũng đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển theo phương thức này...

Các thí sinh trúng tuyển vẫn phải đáp ứng điều kiện tốt nghiệp THPT và thực hiện đăng ký nguyện vọng theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.Thí sinh cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

 

Thu Hằng/VOV.VN
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